特別感謝郭台銘！吳耀銘接任台大癌醫院長 將做「2事」留人

記者簡浩正／台北報導

台大醫院癌醫中心分院副院長吳耀銘2日接任癌醫院長。（圖／台大醫院提供）

台大醫院癌醫中心分院副院長吳耀銘2日接任癌醫院長，並從從前任院長楊志新手中接下重擔。他宣示兩大重點：優化護理留才環境、深化總院資源整合，落實「有溫度」的頂尖癌症照護。

面對後疫情時代醫療環境的變遷，吳耀銘院長於就職演說中明確揭示未來施政方針，將以「積極留才攬才」與「深化總院合作」為首要任務，並引進新任行政與醫療團隊，期許帶領台大癌醫在既有堅實基礎上，邁向精準醫療與全人照護的新高峰。



吳耀銘首先對台大校方、醫學院及台大醫院體系的長期支持表達誠摯謝意，並特別點名感謝永齡健康基金會創辦人郭台銘先生及各界企業賢達。他強調，正是因為這些慷慨的捐助與陪伴，讓癌醫得以擁有先進的質子治療設備與堅強的研究後盾。同時，他也向鄭安理前院長、楊志新前院長致敬，感謝兩位前輩為癌醫打下穩固根基，讓醫院在醫療、教學與研究上皆擁有高起點。

廣告 廣告

面對醫療產業的人才荒，吳耀銘直言，未來最重要的工作之一即是「留才」與「攬才」，其中又以護理人員為重中之重。針對外界關注的體制變革與發展，吳耀銘承諾將以「癌醫整體福祉」為最高考量，全力配合台大總院的整體規劃。

此外，他特別引用台大醫學院吳明賢院長的「四度」哲學——「高度、廣度、深度、溫度」，期勉全體同仁，保持AI無法取代的同理心，溫暖對待每一位同仁與病人。為台灣癌症病友帶來更多希望與重生的契機。

更多三立新聞網報導

別鐵齒！2026「這4生肖」需安太歲 他「做錯1事」竟不順一整年

今「立春」回暖「春睏」恐加重！醫：養肝正當時 避免「喝1飲」

厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝

明迎「立春」易致肝氣鬱結！常見「春困」3症狀 醫：快做4事保健

