「特別拜託」各界勿再寫5000億美元 卓榮泰憂對台美經貿談判造成誤解

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

台美歷經9個月的關稅談判，行政院今（20）日舉行「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰首度對外澄清表示，所謂的台灣模式就是2500億美元自主投資加2500億美元信用機制保證，這兩個不同且是分開；卓榮泰強調，籲媒體、國內評論員或是政治工作者，絕對不要再寫5000億美元，讓談判團隊能夠順利的展開後續的工作，「這個要特別拜託」。

卓榮泰表示，今日是賴清德總統上任第20個月，而行政院副院長鄭麗君有一半時間都在準備談判；他深深感受到鄭在談判過程的壓力，曾數度在與他講話時聲音微微顫抖，強調鄭承受兩國國家利益在做最終的折衷協處，但做得相當好。

卓榮泰指出，為因應美國對等關稅政策帶來的衝擊，府院合作之下，在台美經貿談判過程中端出具體且具戰略高度的「黃金計畫（Golden Plan）」，作為向美方說明台灣準備程度與合作誠意的關鍵方案，為提升辨識度，副總統蕭美琴提出以「Golden Plan」為名，並以閃亮設計、放置最明顯位置，確保美方決策高層能迅速掌握內容重點。而政委楊珍妮亦曾就計畫內容進行說明，協助美方理解台灣在產業結構、投資動能及供應鏈角色上的戰略價值。

至於外界關注的資金規模，卓榮泰澄清，所謂2500億美元並非外界誤傳的「5000億美元投資案」。實際上，2500億美元係指國內企業依其全球布局與產業發展策略所進行的自主投資，屬於企業決策行為；另一個2500億美元，則是政府運用信用保證機制，透過國內金融機構協助產業取得融資支持，兩者性質、資金來源與運作方式完全不同。

卓榮泰強調，政府角色並非直接出資投資，而是透過制度設計降低企業融資風險、強化投資動能，相關信用保證的計算方式與適用條件，將由政府、金融機構與企業依合理機制共同規劃，若將兩項金額簡化合併稱為5000億美元，不僅與事實不符，也可能對後續台美經貿談判造成不必要的誤解。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫

