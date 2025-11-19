「特別甜的中年夫妻」爆離婚？唐嫣、羅晉被點名分居登熱搜





大陸娛樂圈昨（18）日突傳離婚震撼彈，一則聲稱「圈內人士爆料」的貼文在網路上瘋傳，指有一對「以甜蜜著稱的中年夫妻其實早已離婚」。消息雖語帶模糊卻殺傷力十足，立刻掀起全網瘋狂猜測，多組明星夫妻被點名，其中結婚7年的「這一對」，因曾被傳分居，這次再度無辜捲入討論，迅速衝上微博熱搜，引發外界高度關注。





微博娛樂博主「娛樂課代表」近日轉發一則爆料，指出一對以甜蜜、恩愛形象聞名的中年明星夫妻，其實早已離婚，爆料者感嘆消息「完全出乎意料，以前真的挺甜的，內娛還有真情侶嗎？」而這突如其來的爆料立刻在陸網掀起熱議，網友紛紛震驚猜測該對夫妻的真實身分，討論度迅速飆升。





廣告 廣告

圖片來源：微博唐嫣

爆料中雖然沒有指出任何特徵，但卻指向「特別甜」與「中年夫妻」兩大關鍵詞，讓許多網友瞬間震驚，直呼「如果真的是我猜的那對，我這輩子都不相信愛情了！」也有人冷靜表示，「有結婚就有離婚，也沒什麼好稀奇」。





圖片來源：微博羅晉

此爆料一出，許多人將描述與唐嫣、羅晉聯想在一起。兩人於2018年結婚，過去因多次探班與公開場合的甜蜜互動，被視為圈內模範夫妻，但近年微博上幾乎零互動，加上工作常分隔兩地，也曾被傳出分居。儘管網路上議論不斷，但目前為止所有猜測都僅停留在討論階段，唐嫣與羅晉皆未回應，也沒有任何官方證實的消息。

圖片來源：微博羅晉

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

