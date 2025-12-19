特別的南支槽！鄭明典曬「1圖」曝：是正壓不穩定的反應

生活中心／張尚辰報導

今（19）日南方雲系北移，水氣增多。前中央氣象局長鄭明典PO出一圖表示，這次的南支槽相較以往有些不同，在氣象學裡是「正壓不穩定」的反應。

鄭明典今日在臉書發文，PO出500百帕高度場圖指出，這個南支槽有點特別，台灣西側的南支槽用粗黑線條表示，這個槽線其實是一系列短波槽、脊中的一段。

鄭明典說明，這個現象在氣象學裡屬於「正壓不穩定」的反應，能量由噴流的動能而來，學理上是平均緯流動能或超長波動能轉換成短波動能。

事實上，鄭明典近日也曾介紹過「南支槽」，他表示，西風帶隨著季節南北移動，秋季開始往南，冬季之後，西風帶會受到青藏高原的阻擋而一分為二，一股在高原北方，另一股則會出現在高原南方。

鄭明典續指，若不特別說明，西風槽或中緯度槽線指的都是「北方槽線」，南方槽線則會特別點名「南支槽」，南支槽通常會為台灣帶來雨量，溫度的影響較不明顯，是春雨預報上很重視的天氣現象。

