特別費支付家庭聚餐 台中市前地政局長貪污被訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中市地政局前局長吳存金，自108年到113年的5年間，11次以首長特別費支付家庭聚餐費用，共計詐得特別費6萬8千餘元，台中地檢署今（24）日偵查終結，依職務詐欺、偽造文書等罪嫌起訴吳存金。

檢方起訴指出，吳存金自107年12月25日起至114年2月28日止擔任台中市政府地政局局長，得按月檢具原始憑證支領首長特別費新台幣3萬9700元，其明知報支首長特別費用途限於因公所需之招待饋贈等費用。

廣告 廣告

吳存金卻自108年11月25日起至113年5月12日止，明知其在台中市某些餐廳的11次消費，均係與親屬間家庭聚餐之私人餐敘，並非實際因公所生之支出，且與首長特別費之因公所需核銷事由不符，竟仍向餐廳告知地政局之統一編號，再將餐廳開立之發票或免用統一發票收據共11張交予不知情之地政局經辦及主計單位人員進行核銷。

不知情的經辦人員為形式審查後陷於錯誤，誤認吳存金所交付之發票、收據均合乎核銷規定，因而製作費用動支申請單之公文書，並核發首長特別費予吳存金，使吳存金 因而詐得首長特別費共計6萬8679元。

檢察官認為，吳存金身為地政局局長，理應奉公守法、廉潔自持，依法據實核報各項開支費用，然其漠視規章、利用職務上機會詐領特別費，行為實值非難，其犯罪動機、目的及手段均屬可議，且其多次以上開違法方式詐領特別費假公濟私，對所有公務員造成嚴重錯誤示範，尤其以特別費支付家庭餐敘費用所衍生之負面社會觀感，實已強烈戕害人民對公務員執行職務之尊重及信賴。

不過，檢察官審酌其於偵查中自白，並繳回犯罪所得6萬8,679元，且歷次詐領之首長特別費皆在5萬元以下，詐取之財物非鉅，並全盤供出犯罪事實，已瞭解自己行為之謬差，審酌其犯罪動機、目的、手段，及其品行、智識程度等一切情形，認被告經此偵審程序，應知警惕，諒無再犯之虞，建請法院依貪污治罪條例第8條第2項前段、第12條第1項之規定遞減其刑，並量處被告適當之刑。

照片來源：台中市政府

更多CNEWS匯流新聞網報導：

立委鄭天財受廠商供養喬事 貪污起訴求刑10年

揚言「張文，鄭捷都是我的人」炸小港機場 鳳山男遭羈押

【文章轉載請註明出處】