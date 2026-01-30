特別軍購不只1.25兆是4.5兆？ 傅崐萁：賴清德請來國會講清楚

立法院本會期最後一天，國民黨團在議場前向行政院及總統賴清德喊話。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 今（30日）為立法院本會期最後一天，面對今年度中央總預算、國防特別軍購預算等重大項目還在卡關。國民黨立法院黨團上午於國會議場前召開記者會，國民黨團總召傅崐萁稱，總統賴清德提出的特別軍購預算不只1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共是將近4.5兆元，因此， 賴清德必須到立法院跟國人講清楚。

傅崐萁表示，今天是國會本會期的最後一天，國民黨團希望有豐碩成果帶給全國國人，讓今年度總預算內的新興計劃及有利民生發展的關鍵議題能在今天順利通過，其中，包括大家熱切期待的TPASS交通月票延續性計畫、育兒津貼、治水預算等共38項新興計畫，國民黨團將這些計畫抽出來，希望這些急迫跟民生有關的預算盡快通過，讓相關部會執行。

傅崐萁表示，希望行政院長卓榮泰、總統賴清德不要負隅頑抗跟人民作對，既然有迫切性的民生需求，就苦民所苦，在（法案協商）冷凍期尚未到之前，就盡快在立法院通過。畢竟，不能把2300萬人民的權益冷凍起來，這其中還有高雄到屏東的快速道路案，他要問綠營執政首長陳其邁市長、周春米市長以及賴清德，因此呼籲賴清德、卓榮泰、民進黨立法院黨團放下所有意識形態。

傅崐萁接著提到，對於國防預算，國民黨一直全力支持國防，但賴清德用對國外媒體投書的方式，告訴國人有一筆所謂的特別軍購預算，到今天為止，所有細項都還不是很清楚，而賴清德提出的特別軍購不是只有1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共是將近4.5兆元。

傅崐萁質問，目前還有7000億元已經付完錢卻沒到的軍購，都過了交貨期，卻一架F16V都沒看到，這麼龐大的軍事採購預算已經錢花出去，卻沒看到相關武器、軍機及設備進到台灣，現在又要國會開出一張4.5兆元的空白支票給國防部、給賴清德，國民黨團當然要為人民來把關，這些武器是否先進？是否適合台灣國防需求？能不能準時到位？這是2300萬人該瞭解的事實真相，而不是只看民進黨的大內宣、大外宣。

傅崐萁重申，國民黨團嚴正聲明，台灣的國防，國民黨全力支持，但對民進黨的廢弛職務、怠惰、花人民血汗錢，卻完全不在意、不追蹤、沒有事後準備，背棄所有人民的託付，期期以為不可。所以，必須看到完整的計劃，賴清德必須到立法院跟國人講清楚，要接受國人所託付對賴清德的詢答，這4.5兆元到底要怎麼用，什麼時候要付完錢？什麼時候武器要到位？要公開透明讓國人放心。

