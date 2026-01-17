特別預算商售多…退將憂：我缺軍購談判人才

國防部副部長徐斯儉（圖）日前表示，1.25兆元軍備中，3000多億元將在台製造，其餘都向外採購。但有退役將領表示，軍方缺乏足夠的國際談判、專案管理人才。

國防部推一點二五兆元軍購特別預算，除對美軍購和國內生產，一般認為，應有相當比率將採商售模式。退役將領和軍事專家提醒，軍方缺乏足夠的國際談判、專案管理人才；從選商到規畫中長期後勤支援，恐怕都是相當大的挑戰。

一點二五兆元不對稱軍購特別預算，除美國已公布三千五百億元五項軍售，國防部說明約有三千多億元將在國內採購，換言之，這筆軍售還有約六千億元部分將採商售方式取得。

曾參與對美軍購業務的退役將領直言，國軍喜歡走軍售管道，是因美國國防部會成立專案辦公室，替我方把關好各項進度，我方幾乎不需要負起甚麼責任；但如今軍售裝備卻屢屢延遲交貨，採取商售途徑反而比較能掌握交貨進度，可是軍方卻缺乏足夠的談判、專案管理人才。

廣告

退役將領說，合約中關鍵的細節，包括罰則、第三地仲裁等，或者有但書規定若因政治改變、戰爭天災人禍等臨時不能出口，或裝備交貨後發現性能不足卻又不能交貨，那是要扣錢或後續性能提升不加錢等，雙方是否還要去第三地制裁？

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，軍方有什麼機制可引進民間參與？他提醒，參與軍中專案可能受連串保密所限制，恐導致民間專業人士卻步。

國防院戰略所長蘇紫雲說，軍備局、軍協組應有足夠專案管理人才，不過除了合法、合規及廠商資格外，從Ｆ-16延宕的經驗可發現，承攬廠商必須更加強付款節點的管理，把更多可能變數納入考量，如何做好交貨期程管理是重要考驗。

