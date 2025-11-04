特別預算案連發加重債務 人均扛債25.6萬
立法院進入新會期，在預算上展開攻防。立法院預算中心示警，特別預算舉債加重債務 ，平均每人扛債25.6萬元，而接下來還有5500億元韌性特別預算、破兆元的不對稱作戰特別預算送查，在野黨更嚴厲批評，政府已將特別預算常態化。
立法院預算中心提醒，近年公共債務增加主要來自特別預算，加重政府財政負擔。民國90至115年度，特別預算債務舉債達3.4兆元，高於同期間總預算的3.1兆元，加速債務攀升。國民黨立委賴士葆對此提出強烈批評，他表示像花蓮光復鄉的災情，使用特別預算就很合理，但政府已將特別預算常態化。賴士葆質疑，明年度預算中已有9000多億的國防預算，其中包含1000多億元軍購，質疑為何還要編列1兆元的特別預算來購買武器？
立法院接下來將審查四大預算案，包括明年中央總預算3兆元、今年國營事業預算約5.6兆元，以及兩筆特別預算案：5500億元韌性特別預算、國防部即將提出的「不對稱作戰」特別預算。賴士葆認為指出，目前已購買但尚未交付的美國武器達200億美金（約台幣6000億），而且這筆預算明年就到期，不知國防部要如何處理，若之後都逐年且浮濫的編列特別預算，最終可能造成「債留子孫」的局面。行政院長卓榮泰則表示，面對美國關稅變革等國際政經情勢更為嚴峻的挑戰，必須有特別條例和特別預算全面因應。民進黨團幹事長鍾佳濱認為，債務好壞不是絕對的，關鍵在於用途。若為提高競爭力進行必要建設而舉債，有助於國家下階段的體質發展。他承認特別預算會加重政府財政負擔，但認為必要的特別預算，能支應國家面臨的外在挑戰。鍾佳濱進一步表示，韌性特別預算是為因應台灣產業需求，希望國營事業預算審查不要拖延，回歸常軌。他指出，在洛桑管理學院2025年國際競爭力排行中，台灣排名第六，財政項目也在前十名，因此台灣政府目前的債務和財政情況還算良好。
政治評論員徐嶔煌表示，政府舉債建設就像家庭有房貸、車貸一樣，借錢能夠還得起、產生效益比較重要，但預算編列上仍需多方評估。他指出過去十年來特別預算確實逐年增加，造成國家在還債和減債過程中不那麼順暢，希望能維持特別預算的基本條件，避免特別預算常態化。目前不包含即將進行的四大預算，平均每人負擔債務已達25.6萬元，未來債務負擔可能更加沉重。預算編列後能否達成預期效益，以及政府是否有能力償還，備受外界關注。
更多 TVBS 報導
等不及？ 卓揆30日備詢 藍白鎖定「堰塞湖案」
行政院追加200億元重建花蓮！ 傅崐萁：要看卓榮泰誠意
普發1萬要來了！立法院拚10月底三讀 政院：通過後盡速執行
政院助花蓮重建：失蹤、死亡每位100萬慰問金 安遷補助最高5萬
其他人也在看
美財政赤字.公債過剩...債王放話：正放空美債
[非凡新聞]記者黃友柔,攝影陳柏誠被譽為「債券天王」的葛洛斯，近期公開表示正佈局做空美債，主要是押注不斷膨脹的赤字，和公債供應過剩，將持續推高殖利率。觀察美債殖利率，在聯準會主席鮑爾放鷹後反彈，不過專家...非凡新聞 ・ 1 天前
全美緬甸法師年度法會 慈濟義診護持三寶
美國慈濟愛滿地醫療中心，第12年邀請緬甸法師們，到診所接受健康檢查與眼科、配鏡服務。這些緬甸法師來自全美45個州，每年十月，他們都會到洛杉磯一間佛寺，參加年度誦經法會。慈濟志工「譚建芬」，是緬甸華...大愛電視 ・ 18 小時前
吳音寧未必接台肥董座？卓榮泰強調董事會決定
前北農總經理、行政院中部辦公室副執行長吳音寧近日被指定為台灣肥料公司的董事，外界普遍認為她將接任董事長一職，然而此舉引發了不少批評。行政院長卓榮泰今（4）日接受媒體訪問時表示，國營事業的董事長選任需遵循法定程序，並強調台肥今天將召開董事會，董事會的最終決定才是該公司的正式決定。中天新聞網 ・ 14 小時前
高溫假有譜？ 卓榮泰這樣說
即時中心／顏一軒、陳治甬報導立法院交通委員會近期針對《氣象法》修正草案進行討論，研擬施行「高溫假」政策的可行性。對此，行政院長卓榮泰今（4）日受訪時表示。目前勞動部已經有高溫作業的注意事項指引，旨在保障勞工安全，而勞安與人權是「高溫假」討論的核心工作。民視 ・ 14 小時前
危險！ 男子徒步走國道內側 不聽警勸離遭壓制帶回
國道一號北上苗栗頭份路段，昨天一名68歲男子徒步走在國道上，警方趕到,要將男子帶回，但他情緒激動，推開員警不肯配合，最後是兩名員警合力將人壓制帶走。一名男子逆向，走在國道內側，彎下腰撿東西，接著又一路...華視 ・ 14 小時前
繁星推薦申請入學 資料不實取消錄取撤銷學位
（中央社記者許秩維台北4日電）大學招聯會今天表示，參與繁星推薦、申請入學的考生應依誠信原則提交資料；如經查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書等處置，情節重大將函送司法單位。中央社 ・ 14 小時前
豬瘟疫情遭爆漏洞百出！盧秀燕喊話保證這事
[NOWnews今日新聞]台中梧棲一家養豬場爆發非洲豬瘟，農業部兩次清消後採檢仍發現病毒，但在第三次採檢前夕，動保處人員逕行消毒案場，農業部擔心藥水恐影響採檢結果，故緊急取消採檢。同時，該案場更傳出廚...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
遭「政客爽」攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚世理論！鄭麗文竟喊普丁不是獨裁者 卓榮泰「這1句」反擊嗆爆
即時中心／黃于庭、李美妍報導新任國民黨主席鄭麗文爭議不斷，先前不但以中國人自居，還多次強調「台灣人也是中國人」，更稱「當然要見」中國國家主席習近平；不僅如此，她日前接受《德國之聲》專訪時，竟宣稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」，再度掀起社會輿論。對此，行政院長卓榮泰今（4）日備詢時做出回應，以1句話嗆爆鄭麗文。民進黨立委吳思瑤今日以「防堵⺠主破⼝ 鞏固⺠主堡壘 反獨裁 反介選 反統戰」一題質詢卓榮泰。她表示，總統賴清德提及「我們不同黨，但要同一國」，引起社會廣泛迴響，這也是對於所有從政者的提醒，政黨對內可以競爭，但對外一定要團結。未料，鄭麗文受訪時竟說「普丁不是獨裁者」，使得全球譁然。對此，卓榮泰回應，民主有普世標準跟價值，獨裁也有從歷史到現代固定印象與認定，「沒有經過人民普選，且長期擔任元首長達1、20年，這完全不是民主國家、民主政治、民主選舉應該有的結果」。因此他指出，如果只有自己認為這個人不是獨裁，而其他人不這麼認為，那個認為他不是獨裁的人，「有獨裁的心態」。接著，吳思瑤拿出《獨裁者的進化》一書，狠酸鄭麗文「顯然沒有讀過」，獨裁者為了讓威權復辟，不斷地進化、升級、包裝，用假民主、偽民主的方式，達到破壞民主人權的政治目的，「如果在您（鄭麗文）眼中認為普丁不是獨裁者，那為什麼在自由民主、選舉公開透明的台灣，賴清德成為國民黨人眼中的獨裁？」吳思瑤又指，如果鄭麗文及國民黨認為普丁不是獨裁者，那中國完全沒有民主選舉，習近平就更是獨裁者了。她強調，普丁與習近平有非常多本質相同之處，「獨裁國家假民主、在位任期無限延長、暗殺政敵整肅異己、發動或恐嚇戰爭轉移內政壓力、重返大國榮光迷思」。不僅如此，吳思瑤強調，普丁侵略烏克蘭，而習近平想要侵犯台灣，都是操弄⺠族主義合理化侵略行為；至於外交策略，普丁大打反北約擴張，習近平則系統性操作疑美論，在台灣也有大量協力者。最後，吳思瑤示警，「強權絕對不是真理、民主不容毀棄」，國民黨作為台灣最大在野黨，她樂見民主政黨政治的競爭，不希望民進黨成為台灣唯一政黨，不要走回一黨獨大舊思維，才能讓台灣民主更優化、健全，「我對鄭麗文發言表達非常深切的不滿與遺憾，不要站錯邊、不要說錯話、不要挺錯人」。原文出處：快新聞／驚世理論！鄭麗文竟喊普丁不是獨裁者 卓榮泰「這1句」反擊嗆爆 更多民視新聞報導陳玉珍怕了？遭控施暴急喊「沒打人」 陳培瑜霸氣嗆：絕對不和解藍委質疑M1A2T紀念臂章寫「Taiwan ARMY」 卓榮泰妙喻這樣回藍明排審停砍年金案 民眾黨團版本出爐民視影音 ・ 9 小時前
感謝林佳龍相挺！若初選失利將脫黨參選？ 林岱樺親上火線回應
即時中心／顏一軒報導投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，1日晚間在大岡山地區舉辦造勢晚會，湧入超過3萬人入場，引發關注，不過當天正國會的成員，包含立委王義川、黃秀芳、陳秀寶與新北市議員卓冠廷全數缺席。對此，林岱樺今（3）日接受專訪時表示，她非常感謝身兼正國會領袖的外交部長林佳龍給予支持，但自己從未拒絕、也未強迫任何人為她站台；至於針對脫黨參選的傳言，林則說，如果去領表登記，就不會違紀參選。民視 ・ 1 天前
正國會力挺林岱樺 凌濤：桃園恐由王義川出線
正國會近期表態全力支持綠委林岱樺，這一舉動被解讀為意在爭取2026年桃園市長的提名，而林岱樺在高雄岡山的造勢晚會吸引了大量支持者，顯示其在黨內的影響力。對此，國民黨桃園市議員凌濤指出，正國會的行動不僅是為了高雄，更是針對桃園的布局，強調「殺高意在桃」，意味著如果高雄未能給予林岱樺支持，那麼桃園的提名將由曝光度更高的王義川接手。中天新聞網 ・ 15 小時前
烏俄前線再起衝突 川普拒提供烏克蘭戰斧飛彈｜#鏡新聞
根據路透社報導，美國總統川普對於美國向北約成員國出售戰斧飛彈，並由這些國家轉交給烏克蘭的計畫一直態度冷淡，他表明不希望讓戰爭進一步升級，11/2他在空軍一號上再度向記者表示，他暫時不考慮提供烏克蘭，射程可達莫斯科的戰斧巡弋飛彈。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
0-6歲公費疫苗要打9種 醫師好累！北市加碼補助接種每劑100元
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 獎勵第一線醫療人員打疫苗的辛勞，繼中央的疾管署宣布明年預計將疫苗接種處置費從100元翻倍至200元之後，台北市則是確定再加碼！台北市衛生局今（3）日指出，明年起只要是設籍台北市的0至6歲幼兒接種公費常規疫苗，每一劑將再補助100元接種業務費。 國內防疫首重公費疫苗的接種，而疫苗接種處置費就是指政府支付給醫療院所接種公...匯流新聞網 ・ 1 天前
女控遭送精神科醫院強制診治 屏衛生局：符合程序
（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）媒體報導屏東一名女子酒後身體不適，向警求助，告知神經痛病史，卻被送至精神專科醫院治療，指控強制診治並遭不當對待。縣衛生局表示，就醫符合程序，診治過程皆知情同意。中央社 ・ 1 天前
謝龍介不滿遭控造謠光電案 郭國文：可監督但不可造謠
台北市 / 綜合報導 烏山頭水庫光電板爭議，被國民黨立委謝龍介質疑，疑似使用藥水清洗，更喊話若是自己當市長，必查此案，卻被民進黨立委郭國文提告違反「社維法」，謝龍介今(3)日前往「中正一分局」到案說明,而兩人的戰火，也延燒到台南選戰。立委(國)謝龍介說：「告發我，違反社會秩序維護法。」帶著傳票，來到台北中正一分局，國民黨立委謝龍介，倒是神情輕鬆，而到案說明就為了先前，質疑烏山頭水庫「光電板」，拿藥劑清洗恐怕汙染水源，被民進黨立委郭國文，提告散佈假訊息。立委(國)謝龍介說：「你是廠商代表還是民意代表，我覺得百思不得其解，所以我今天會來問問看，是在告什麼東西啊。」立委(民)郭國文說：「可以質疑可以監督但是不可造謠，如果今天我有造謠的這個嫌疑，我也歡迎謝龍介先生可以來告我。」開嗆直接走法律程序，只是光電板交鋒，也延燒台南選情。謝龍介以母雞之姿打出團體戰，高掛選舉看板大字還寫著，「接到民進黨初選民調電話」，「唯一支持謝龍介」，更為角逐九合一議員席次的，子弟兵童小芸站台。立委(國)謝龍介(11.2)說：「她不只是我的子弟兵而已，童小芸是我們台南人的子弟兵。」立委(民)林俊憲說：「我是用平常心看待啦，如果想要爭取為市民服務的機會，我想都是好事啦。」民進黨立委林俊憲老神在在，但民進黨立委陳亭妃，指控謝龍介看板內容，已經介入黨內初選，與此同時陳亭妃加大火力，端出「體育政策」牛肉，合體運動選手召開記者會。立委(民)陳亭妃說：「希望能夠幫忙有更多的分級訓練，甚至是我們選手的營養獎金制度。」但眼下沒有正國會派系奧援，外界分析如果舉辦大型造勢，恐怕催不出力道。立委(民)陳亭妃說：「反正我現在已經不是正國會了，所以我不去做任何的評論，我們現在就靠著我們的後援會，吸引更多的能量。」台南熱戰，謝龍介磨刀霍霍，民進黨內初選也更加白熱化。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
網傳南市羊肉餐飲業者地面切肉 衛生局說明稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】針對近日民眾於網路反映本市羊肉餐飲業者人員於地上處理食材，恐有衛生安全疑互傳媒 ・ 1 天前