特別預算案連發加重債務 人均扛債25.6萬

立法院進入新會期，在預算上展開攻防。立法院預算中心示警，特別預算舉債加重債務 ，平均每人扛債25.6萬元，而接下來還有5500億元韌性特別預算、破兆元的不對稱作戰特別預算送查，在野黨更嚴厲批評，政府已將特別預算常態化。

立法院預算中心提醒，近年公共債務增加主要來自特別預算，加重政府財政負擔。民國90至115年度，特別預算債務舉債達3.4兆元，高於同期間總預算的3.1兆元，加速債務攀升。國民黨立委賴士葆對此提出強烈批評，他表示像花蓮光復鄉的災情，使用特別預算就很合理，但政府已將特別預算常態化。賴士葆質疑，明年度預算中已有9000多億的國防預算，其中包含1000多億元軍購，質疑為何還要編列1兆元的特別預算來購買武器？

立法院接下來將審查四大預算案，包括明年中央總預算3兆元、今年國營事業預算約5.6兆元，以及兩筆特別預算案：5500億元韌性特別預算、國防部即將提出的「不對稱作戰」特別預算。賴士葆認為指出，目前已購買但尚未交付的美國武器達200億美金（約台幣6000億），而且這筆預算明年就到期，不知國防部要如何處理，若之後都逐年且浮濫的編列特別預算，最終可能造成「債留子孫」的局面。行政院長卓榮泰則表示，面對美國關稅變革等國際政經情勢更為嚴峻的挑戰，必須有特別條例和特別預算全面因應。民進黨團幹事長鍾佳濱認為，債務好壞不是絕對的，關鍵在於用途。若為提高競爭力進行必要建設而舉債，有助於國家下階段的體質發展。他承認特別預算會加重政府財政負擔，但認為必要的特別預算，能支應國家面臨的外在挑戰。鍾佳濱進一步表示，韌性特別預算是為因應台灣產業需求，希望國營事業預算審查不要拖延，回歸常軌。他指出，在洛桑管理學院2025年國際競爭力排行中，台灣排名第六，財政項目也在前十名，因此台灣政府目前的債務和財政情況還算良好。

政治評論員徐嶔煌表示，政府舉債建設就像家庭有房貸、車貸一樣，借錢能夠還得起、產生效益比較重要，但預算編列上仍需多方評估。他指出過去十年來特別預算確實逐年增加，造成國家在還債和減債過程中不那麼順暢，希望能維持特別預算的基本條件，避免特別預算常態化。目前不包含即將進行的四大預算，平均每人負擔債務已達25.6萬元，未來債務負擔可能更加沉重。預算編列後能否達成預期效益，以及政府是否有能力償還，備受外界關注。

