特別預算「特別好用、好混」 王鴻薇批行政單位濫用特別預算機制

國民黨立委王鴻薇在立法院狠批國防預算執行效率低落且監督機制不足，她指出新式戰機預算已執行84%卻「一架都看不到」，無人機採購預算更是「極極極低」，支用率有的甚至不足1%。王鴻薇要求審計部建立專門的國防預算監督機制。

王鴻薇首先指出F16V戰機採購的荒唐現象：「預算數執行率高達84%，但是一架戰機都看不到。」她表示戰機照理應在今年陸續交件，至明年底全數完畢，但至今沒有任何戰機到貨。她強調這類「錢出去貨不來」的現象，審計部應在決算審查時必然提出糾正。

更嚴重的是無人機採購預算。王鴻薇揭露，國防部編列大筆無人機採購預算，卻因驗收無法通過而不敢支用。她直言支用率「極極極低」，部分項目支用率不足1%，即使支用率最高的遙控無人機防禦系統也僅達10%。王鴻薇質問：「既然公務預算已編列大筆預算卻無法執行，為何現在還要編列1.25兆特別預算？」

王鴻薇批評國防特別預算已高達1.8兆。她指出，從蔡英文政府到賴清德政府，國防特別預算已高達1.8兆之多，加上明年國防預算占總預算的3分之1，國防支出已異常龐大。她強調，特別預算的財源大部分來自舉債，高額特別預算代表必須高額舉債。

王鴻薇則對特別預算機制提出尖銳批評。她表示，學者常說特別預算「特別好過」——若敢砍預算，立刻被指責「不支持國防」或「中共同路人」；特別預算編列好幾千億卻能「好用」，行政單位可隨意支配；預算執行過程也「好混」，因為好幾年看不到執行成效。她以前瞻預算為例，說明特別預算常造成蚊子管和浪費。

王鴻薇因此強烈要求審計部建立專門的國防預算監督機制或監督機構。她指出，當國防預算如此龐大時，應該有專門監督機制以防止另一種「錢花很多看不到東西」或「錢編很多花不出去」的窘況。

審計長當場同意，表示會成立「國防查核小組」進行專案監督。他同時澄清F16V戰機採購的會計作帳狀況，說明部分工程在美國進行，已完工部分可作帳，未完工部分已扣掉300多億；而因進度慢而暫停匯款，也扣掉370多億。他預期明年會有戰機陸續到貨，但坦言因國際變化多端，無法保證明年全數到貨。

