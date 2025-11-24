特別！手搖店開在2樓用喊的點 飲料「吊掛下樓」

五分埔商圈隱藏了一家在二樓的飲料店，客人要按門鈴叫老闆，然後點好以後則是像流籠一樣，吊掛飲料下樓給客人。（圖／東森新聞）





你有看過這種手搖飲料店嗎？五分埔商圈隱藏了一家在二樓的飲料店，點餐怎麼點？客人要按門鈴叫老闆，然後點好以後則是像流籠一樣，吊掛飲料下樓給客人，相當特別。

飲料做好裝袋還不夠，再裝進一個籃子接著準備吊起來，另一個角度看就清楚了，原來這間飲料店在二樓，做好的飲料就要透過吊掛的方式送下來客人。

業者在樓上問消費者在樓下答，確認好才會開始製作，要不要找零也會先問，就會先把零錢跟飲料一起放進籃子，送下來。

消費者：「方便就喊一下就可以點，來逛街的時候覺得還滿特別的。」

廣告 廣告

飲料店樓上住戶：「他以前有做，都有認識的客人，才想說加減做，不然就收起來就好。」

這間位在五分埔商圈巷弄裡的飲料店，其實早期是有店面的，不過如今已經封起來，夫妻倆把器材般回家加減做。

飲料店員工李享竑：「請不到人，我們都60幾了，人力也有問題，這邊做好要搬過去舊店面，搬久了體力又不足，生意是有受到影響，因為現在我們畢竟是做外送，只有我們這邊的，我腳踏車騎的到的地方，做周圍而已。」

其實不是開在一樓，只經營外送的虛擬店也不算罕見，但由於還延伸出吊掛送餐的服務，意外形成一種空中實體店的有趣現象。

更多東森新聞報導

桃園慈護宮乙巳年「酬恩五朝圓醮」盛大啟動圓滿落幕

內行人揭密50嵐神秘LOGO！一票人認：看不懂

亞灣馬光中醫全新開幕 亞洲新灣區核心再添醫療量能

