特力何湯雄：今年拚翻身 看好美國貿易雙位數成長

（中央社記者江明晏台北2日電）特力總裁何湯雄今天指出，除AI相關產業外，今年景氣仍偏弱，特力因應全球高關稅與供應鏈重整，透過垂直整合美國品牌與通路、布局東南亞，今年有望翻身，看好美國貿易事業雙位數成長，特力屋也力拚雙位數成長。

特力集團今天在台北喜來登飯店席開100桌舉行年度尾牙，總裁何湯雄於會前接受媒體訪問時，談及景氣與集團營運展望。

展望今年景氣，何湯雄坦言，除了AI相關產業表現相對突出，其餘產業並沒有很好，房地產持續低迷，平均國民所得仍偏低；貿易公司去年上半年受到關稅干擾，營運「淒慘」，下半年才逐步回暖。他認為，今年全球景氣仍不樂觀，歐洲尤其辛苦，美國表現也不會太好，中國大陸競爭更是「內卷」。

針對特力集團今年營運展望，何湯雄表示，特力貿易事業去年起投資美國當地品牌與通路，已入股原有客戶、美國公司Hampton Products約66%股權，因應關稅壓力，不少當地廠商主動洽詢垂直整合，特力看好今年美國貿易事業可望雙位數成長，但歐洲市場相對承壓，主要受制於經濟疲弱。

他指出，特力貿易已由傳統採購代理，轉型為全方位服務業，服務對象涵蓋供應商與大型零售商，採購代理業務將成為2026年的新動能。

特力集團說明，特力最初僅扮演供應商角色，隨著美國總統川普提出高關稅政策，必須同時面對工廠與客戶的壓力；特力憑全球採購與多地出貨能力因應，如今也陸續併購美國當地通路與品牌，操作空間更大，可視為回應全球高關稅政策的長期策略。

他進一步指出，過去特力銷往美國的出貨中，來自中國的比重高達9成，至2025年，東南亞比重已超過2成，2026年仍將持續成長，原預估在此基礎上再成長1成，目標提升至3成左右，中國比重則降至7成，目前已在泰國、印度設立辦公室，今年印度辦公室由租轉買，並尋找合適工廠，配合去中化浪潮擴大東南亞布局，越南成長表現尤佳。

零售事業方面，他指出，特力屋營運穩健，去年底已招募約200名「社區管家2.0」人力，受惠於零售轉型，特力屋今年營收可望達成雙位數成長；旗下中欣實業則規劃於2026年第3季興櫃。（編輯：林興盟）1150102