特力屋啟動結盟戰 居家商品進軍全家平台

（中央社記者江明晏台北6日電）特力屋今天宣布與全家便利商店跨平台合作，旗下居家商品及服務進軍全家購物平台。特力集團總裁何湯雄表示，此舉有助接觸更年輕客群，面對實體零售競爭，特力屋大店將重新定位，今年目標加速開社區店，也將與更多業者啟動結盟戰。

居家產業品牌特力屋與全家便利商店今天宣布展開策略合作，特力屋自有居家商品及服務進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，這也是特力屋首次將居家商品安裝服務導入外部平台，開創跨界合作。

特力屋表示，此舉也將特力屋目前65家門市的服務能量，擴展至全台超過4400家全家便利商店，打造「一站式」居家解決方案，搶攻農曆春節前除舊布新商機。

何湯雄坦言，特力屋30歲以下來客數近年呈現下降趨勢，與全家合作有助於接觸更年輕的客群，可進行流量轉化、服務延伸，將特力屋管家服務落實到更多消費者，滿足小宅家庭、單身族、樂齡長輩及租屋族等居家裝修需求。

全家便利商店表示，與特力合作是商品線的延伸，補足便利商店原本較少的居家裝修類商品，創造雙方共贏的新零售生態，上架產品包括特力屋免治馬桶、電子鎖、淨水器，也贈送「免費標準安裝」服務，消費者僅需到巷口全家FamiPort預購下單，可免去奔波賣場比價、額外尋找水電師傅的繁瑣過程，解決施工與售後安排。

何湯雄受訪時表示，每年都會新增5%自有居家商品及服務進軍全家平台，看好這次合作產生的效應和火花，未來也樂見與其他產業的合作機會，舉例來說包租代管業者都是很好的合作對象。

針對展店策略，他表示，特力屋來客數一直下跌，實體店不改變未來就是死路一條，未來特力屋大店都會擔綱展示的功能，要讓人力直接延伸到客戶家中服務，目前社區店已有37家，今年還要開25家社區店。（編輯：楊蘭軒）1150106