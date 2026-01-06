特力屋熱銷神物進駐全家行動購 APP一指下單宅配到家

居家產業領導品牌特力屋(7867)今天與全家(5903)便利商店策略合作，精選近20款居家熱銷明星商品及專業服務進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，這是特力屋首次將居家商品專業安裝服務導入外部平台，開啟跨界合作成長動能。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕居家產業領導品牌特力屋(7867)今天與全家(5903)便利商店策略合作，精選近20款居家熱銷明星商品及專業服務進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，這是特力屋首次將居家商品專業安裝服務導入外部平台，開啟跨界合作成長動能。

特力屋總裁何湯雄表示，「家的大小事都是特力屋的事」，以往特力屋只做自己的事，今年起要開大門啟動跨界合作，第1個策略聯盟的通路正是訴求「全家就是你家」的全家便利商店，將特力屋65家門市的服務能量，擴展至全台逾4400家全家便利商店。

他指出，特力屋主力客層在45歲以上，30歲以下的年齡客層流失不少，便利商店主力客層正好是年輕族群，特力屋專業安裝服務結合便利商店高頻流量，可挹注年輕族群，助攻特力屋打造「一站式」居家解決方案。

全家便利商店商品本部李慶賢本部長表示，這次攜手特力屋，主打「免跑賣場、線上預購、多元選品」，於FamiPort型錄預購及電商平台「全家行動購」上架近20款居家換新升級明星商品，期待在農曆年前一舉打響「服務煥新一鍵到家」，和特力屋一起成為消費者的最佳神隊友。

第一波導入近20款特力屋自有品牌的明星商品，進駐「全家行動購」開設「特力屋旗艦專區」販售，包括3款特力屋熱賣的「特力屋 Smart Wash 光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶座」、「EZSET 東隆歐規四合一指紋鎖電子鎖」及「立升複合式廚房超濾淨水器」，祭出均一價8990元的破盤優惠，更獨家贈送「免費標準安裝」服務。

針對「DIY與家飾升級」需求，「全家」旗下電商平台「全家行動購」同步開設「特力屋旗艦專區」，上架多達19款精選商品，從最低179元的LED支架燈、快拆緩降型馬桶蓋等百元居家用品，另有簡約書桌、防水地板、智能保險箱、折疊平板手推車等居家用品，滿足租屋族、小家庭與換新族群的多元需求。

消費者只需透過「全家」APP一指下單，即可享宅配送到家服務，免去年前搬運重物與多點採買的麻煩，實現「巷口預約、宅配到府」的一站式便利體驗，創造新的消費場景，為居家產業注入創新動能。

