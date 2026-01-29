特力屋管家進駐智生活 佈局到府服務

【記者柯安聰台北報導】農曆春節假期即將到來，家戶除舊佈新需求激增，居家產業領導品牌特力屋（7867）宣布與全台最大智慧社區服務平台「智生活（7836）」聯手，即日起特力屋管家正式進駐智生活App，提供六大居家換新服務；此外，特力屋會員也可透過特力屋管家預約智生活居家清潔服務。特力屋和智生活聯手，將形成一個全台最大、最多元的到府居家服務平台，提供雙品牌的承諾與保障，為更多消費者提供到府服務。



特力屋經營台灣居家修繕市場30餘年，擁有完整商品供應鏈與專業服務團隊；智生活則深耕全台社區30年，擁有領先智慧化社區管理系統與高黏著度用戶會員優勢。特力屋透過此次合作，可將特力屋管家服務直接推送至智生活300萬社區用戶的手機中，一站滿足消費者居家服務多元期待。



特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，特力屋相當重視此次合作機會，智生活在社區居家便民服務上具備高度整合性，特力屋管家專業服務能量則與社區住戶會員需求精準對接，提供居家大小事解決方案，雙方共同打造最懂社區、最貼近民心的居家到府服務，並可持續擴大建立全台居家服務生態圈。







（圖）特力屋宣布與全台最大智慧社區服務平台「智生活」聯手，即日起特力屋管家正式進駐智生活App，提供六大居家換新服務



智生活董事長林子皓表示，智生活已導入超過一萬個社區、達300萬用戶，並嚴選多項到府及便利生活的服務項目及每一間廠商，不僅提升社區用戶、管委會及物業公司對智生活服務平台的黏著度，也累積了大量的用戶行為數據，作為服務品質提升與開發更多社區真正需求的資料庫。這次和特力屋結合，希望借重特力屋在居家修繕、裝修等方面的專業，除了能滿足用戶的多元需求，更能共同加速擴充居家生態圈範疇。



特力屋觀察近年管家服務預約數據，整理「衛浴設備、地板換新、油漆塗刷、燈具選購、空調選購及窗簾選購」六大居家換新項目，即日起(29日)於智生活社區平台正式上線，涵蓋居家換新與優化升級最核心的需求：



1、衛浴設備：提供專業評估與安裝，升級如廁與沐浴體驗。

2、地板換新：多樣化材質選擇，為家中換上全新氣象。

3、油漆塗刷：專業工法處理牆面裂縫修補或壁癌問題、全室塗刷與色彩規劃，讓居家空間煥然一新。

4、燈具選購：依照生活場景建議合適照明，營造居家溫馨氛圍外也守護視力健康。

5、空調選購：規劃冷暖空調安裝，1台就能調節1年4季居家最舒適溫度。

6、窗簾選購：客製化丈量與安裝，調節室內光線與隱私。



特力屋強調，在商品銷售外，居家專業服務將是發展重點，結合智生活App，將可更貼近民眾生活，便利消費者隨手取得，這也是近期推展跨業結合又一次具體行動。未來雙方在現有合作基礎上，將可擴充更多服務項目，涵蓋商品、安裝、居家換新、修繕及空間優化等，持續實現「家的大小事，一輩子都是特力屋的事」企業願景。（自立電子報2026/1/29）