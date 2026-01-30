特力屋聯手智生活佈局！六大服務一次包辦 營運動能攀升

財經中心／余國棟報導

農曆春節假期即將到來，家戶除舊佈新需求激增，居家產業領導品牌特力屋(7867)宣布與全台最大智慧社區服務平台「智生活(7836)」聯手，即日起特力屋管家正式進駐智生活App，提供六大居家換新服務；此外，特力屋會員也可透過特力屋管家，預約智生活居家清潔服務。特力屋和智生活聯手，將形成一個全台最大、最多元的到府居家服務平台，提供雙品牌的承諾與保障，為更多消費者提供到府服務。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示：「特力屋相當重視此次合作機會，智生活在社區居家便民服務上具備高度整合性，特力屋管家專業服務能量則與社區住戶會員需求精準對接，提供居家大小事解決方案，雙方共同打造最懂社區、最貼近民心的居家到府服務，並可持續擴大建立全台居家服務生態圈」。

智生活董事長林子皓則表示：「智生活已導入超過一萬個社區、達300萬用戶，並嚴選多項到府及便利生活的服務項目及每一間廠商，不僅提升社區用戶、管委會及物業公司對智生活服務平台的黏著度，也累積了大量的用戶行為數據，作為服務品質提升與開發更多社區真正需求的資料庫。這次和特力屋結合，希望借重特力屋在居家修繕、裝修等方面的專業，除了能滿足用戶的多元需求，更能共同加速擴充居家生態圈範疇。」

從大型店走向社區店再透過手機將服務，融入消費者日常生活之中，特力屋經營台灣居家修繕市場30餘年，擁有完整商品供應鏈與專業服務團隊；智生活則深耕全台社區30年，擁有領先智慧化社區管理系統，與高黏著度用戶會員優勢。

法人認為，特力屋透過此次合作，可將特力屋管家服務，直接推送至智生活300萬社區用戶的手機中，一站滿足消費者居家服務多元期待，透過此項合作將有助於營運收入。特力屋去年12月營收為7.16億元，年減8.46%。

