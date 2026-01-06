特力屋首合作超商！「熱銷3神物」萬元有找 最低179元除舊佈新

生活中心／賴俊佑報導

特力屋首度合作超商開賣自有品牌商品。(圖／特力屋提供）

搶攻除舊佈新商機！居家修繕品牌特力屋首度與全家超商跨平合作，開放預購萬元有找的免治馬桶座、淨水器和指紋鎖電子鎖，免安裝服務費，同時全家電商平台上架近20款精選商品，特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，此次合作將特力屋目前65家門市的服務能量，擴展至全台超過4,400家超商，同時2026年目標再開25家社區型店型。

特力屋年後目標再開25家 大型店規劃展示空間

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，特力屋客群年齡層偏高，且以往消費者要到實體門市體驗後才會購買商品，此次透過超商強力宣傳，可拓展小宅家庭、單身族、樂齡長輩及租屋族等客群，滿足居家裝修大小事需求，另外，目前特力屋全台有28家大型店型，37家區域店型，目標2026年再開25家社區店型，大型店型也將規劃成樣品空間、展示空間，讓設計師、消費者從中尋找裝修靈感，過年後也規劃找KOL宣傳，期盼透過跨界合作和展店，持續拓展特力屋客群。

特力屋免治馬桶、淨水器萬元有找還免安裝費。(圖／全家提供）

特力屋首度合作超商 免治馬桶、淨水器萬元有找

特力屋攜手全家齊攻年前居家煥新升級商機，全家FamiPort型錄預購推出「萬元有找居家微整形煥新提案」，首波精選3款年度熱銷前三名居家選品，分別為「特力屋 Smart Wash 光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶座」、「EZSET 東隆歐規四合一指紋鎖電子鎖」及「立升複合式廚房超濾淨水器」，祭出均一價8,990元超值優惠，更獨家贈送全家會員「免費標準安裝」服務。

針對「DIY與家飾升級」需求，全家旗下電商平台「全家行動購」同步開設「特力屋旗艦專區」，上架多達19款精選商品，從最低179元極好入手的LED支架燈、快拆緩降型馬桶蓋等百元居家用品，滿足租屋族、小家庭與換新族群的多元需求；另有簡約書桌、防水地板、智能保險箱、折疊平板手推車、六合一電子鎖等居家用品，最高售價17,500元，從小幅換新到整體升級皆可一次購足。

