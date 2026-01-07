特力屋首跨平台合作！攜手全家開啟居家服務 攻年前居家煥新商機

【緯來新聞網】居家產業品牌特力屋於6日與全家便利商店展開策略合作，精選居家熱銷明星商品及專業服務進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，這是特力屋首次將居家商品專業安裝服務導入外部平台，開創跨界合作新典範。此舉將特力屋目前65家門市的服務能量，擴展至全台超過 4,400 家全家便利商店，結合便利商店高頻流量與專業安裝服務，打造「一站式」居家解決方案，並全面搶攻農曆春節前除舊佈新商機。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯、全家便利商店商品本部長李慶賢。（圖／特力屋提供）

廣告 廣告

特力屋與全家便利商店此次合作不僅是商品上架，更是實現多元通路延伸服務，特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄解釋，這項合作對特力屋有其策略意義，即結合「流量轉化+服務延伸」，將「專業服務」及「特力屋管家」服務落實至更多消費者，滿足小宅家庭、單身族、樂齡長輩及租屋族等對居家裝修大小事需求；對全家便利商店而言，則是商品線的延伸，補足便利商店原本較少的居家裝修類商品，提供消費者更多元選擇，創造雙方共贏的新零售生態。



何湯雄說：「我們相當看好這次合作產生的效應和火花，也期待讓大家都能享受到『家的大小事，一輩子都是特力屋的事』，未來也非常樂見與其他產業的合作機會。」



何湯雄進一步表示，特力屋在居家修繕的產品領域裡深耕三十年，以產品為根，逐漸擴展到服務，滿足各種不同年齡層與生活型態對於居住的需求。透過與全家跨通路合作是多元發展的第一步，未來將持續探索更多跨產業合作機會，攜手不同領域夥伴，滿足消費者對「家」的需求與想像。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯。（圖／特力屋提供）

全家便利商店商品本部長李慶賢本表示，這次攜手特力屋一起搶攻歲末除舊佈新商機，主打「免跑賣場、線上預購、多元選品」，於FamiPort型錄預購及電商平台「全家行動購」上架近20款居家換新升級優質商品，期待在農曆年前一舉打響「服務煥新一鍵到家」，和特力屋一起成為消費者的最佳神隊友。



農曆年前消費者家中除舊佈新需求進入高峰，特力屋攜手全家齊攻年前居家煥新升級商機，「全家」FamiPort型錄預購推出「萬元有找居家微整形煥新提案」。首波精選3款年度熱銷前三名居家選品，分別為「特力屋 Smart Wash 光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶座」、「EZSET 東隆歐規四合一指紋鎖電子鎖」及「立升複合式廚房超濾淨水器」，祭出均一價8,990元超值優惠，更獨家贈送全家會員「免費標準安裝」服務。消費者僅需到巷口「全家」FamiPort預購下單，即可免去奔波賣場比價、額外尋找水電師傅的繁瑣過程，一次解決施工與售後安排，輕鬆完成居家硬體升級。

全家便利商店商品本部長李慶賢。（圖／特力屋提供）

針對DIY需求，特力屋同步於「全家行動購」開設「特力屋旗艦專區」，上架19款精選商品，最低179元好入手的LED支架燈、快拆緩降型馬桶蓋等百元居家用品；另有簡約書桌、防水地板、智能保險箱、折疊平板手推車、六合一電子鎖等居家用品，從小幅換新到整體升級皆可一次購足。消費者可透過「全家」APP一指下單，即可享宅配送到家服務。



在零售市場競爭激烈、消費者需求多元的背景下，特力屋與全家便利商店的合作，展現了零售業跨界整合的趨勢與潛力，透過便利商店的高頻接觸與行動購平台的數位優勢，結合居家裝修與修繕的專業服務，雙方不僅創造新的消費場景，更為居家產業注入創新動能。

更多緯來新聞網報導

于朦朧死後「帳戶持續捐善款」 收據曝光惹哭網：多好的人

為黃子佼失言！白冰冰平息怒火傳好消息 擠走胡瓜新節目開紅盤