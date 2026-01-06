特力屋、全家策略合作 居家商品專業安裝服務

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄（左3）、全家便利商店副營運長李建興（右3）率經營團隊啟動合作儀式。

▲特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄（左3）、全家便利商店副營運長李建興（右3）率經營團隊啟動合作儀式。

居家產業領導品牌特力屋（7867）昨（6）日宣布與全家便利商店展開策略合作，精選居家熱銷明星商品及專業服務進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，這是特力屋首次將居家商品專業安裝服務導入外部平台，並將目前65家門市的服務能量，擴展至全台超過4,400家全家便利商店，打造「一站式」居家解決方案，全面搶攻農曆春節前除舊佈新商機！

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，這項合作對特力屋有其策略意義，即結合「流量轉化+服務延伸」，將「專業服務」及「特力屋管家」服務落實至更多消費者，滿足民眾對居家裝修大小事需求；對全家而言，則是商品線的延伸，補足便利商店原本較少的居家裝修類商品，提供消費者更多元選擇，共創雙贏。

何湯雄進一步指出，特力屋在居家修繕的產品領域裡深耕30年，以產品為根，逐漸擴展到服務，滿足各種不同年齡層與生活型態對於居住的需求。透過與全家跨通路合作是多元發展的第一步，未來將持續探索更多跨產業合作機會，攜手不同領域夥伴，滿足消費者對「家」的需求與想像。

全家便利商店商品本部長李慶賢則表示，這次攜手特力屋，主打「免跑賣場、線上預購、多元選品」，於FamiPort型錄預購及電商平台「全家行動購」上架近20款居家換新升級優質商品，同時推出「萬元有找居家微整形煥新提案」。首波精選3款年度熱銷前三名居家選品，分別為「特力屋Smart Wash光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶座」、「EZSET東隆歐規四合一指紋鎖電子鎖」及「立升複合式廚房超濾淨水器」，祭出均一價8,990元超值優惠，更獨家贈送全家會員「免費標準安裝」服務。

針對DIY需求，特力屋同步於「全家行動購」開設「特力屋旗艦專區」，上架19款精選商品，最低179元好入手的LED支架燈、快拆緩降型馬桶蓋等百元居家用品；另有簡約書桌、防水地板、智能保險箱、折疊平板手推車、六合一電子鎖等居家用品，從小幅換新到整體升級皆可一次購足。