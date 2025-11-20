特務個資被看光！美國CIA專門投保公司 竟曾遭中國企業收購

編譯林浩博／綜合報導

英國廣播公司（BBC）18日報導，專門為聯邦調查局（FBI）與中情局（CIA）人員提供保險的公司「Wright USA」，2015年竟遭到中資「復星集團」所收購。美國特務的個資面臨曝光危機，當時的美國政府緊急採取行動，才將該保險公司又從中資賣出，重新由美國人買回。也正是這段黑歷史，美國才在2018年通過立法，收緊了對外資投資安全的審查。

FBI總部所在胡佛大樓。2015年，專門承包FBI、CIA等美國情報人員的保險公司Wright USA，竟遭到與中國關係密切的企業收購，此事件也促使美方亡羊補牢，於2018年收緊了對外國資金審查的法規。

中國企業竟能收購特務保險公司

據BBC的報導，2016年那時，關注美國情治圈的記者斯坦（Jeff Stein）接獲線報，一家專門負責向美國情治人員提供責任險的小型保險公司，竟為中資實體所收購。

斯坦回憶：「某個直接掌握訊息的人打給了說：『你知道那家負責情報人員保險的公司，已為中國人所有』？我聽到時可是深感震驚！」

原來在2015年，復星集團低調地買下了Wright USA。而復星這家中國民企，據信與北京的領導層關係密切。美國的擔憂很快就明朗化，Wright USA可是擁有美國最高層級特務與情報官員的個人資料。美國無人能確定，隨著Wright USA和其母公司Ironshore都成為了中資，誰能夠接觸到這些機密資料。

交易一切合法！

中國近20年來，已成為世界最大的對外投資國，使其在高敏感產業與機密技術，握有了主導的潛力。北京對海外投資的細節都三緘其口，視為不可洩漏的國家機密。

話雖如此，單看出售Wright USA的條款，斯坦直言：「當中並無不法；可說是個公開的交易。但因為這一切都與北京緊密交織，你其實就是把訊息交到了中國情治單位手上。」

據BBC所查到的數據，中國深入參與了此項交易，四家中國國有的銀行，經由開曼群島，提供了給復星總共12億美元的貸款，用以收購Wright USA。值得一提的是，這類中國的海外投資與收購，即便有時會利用空殼公司與離岸帳戶來掩蓋，但都是合法交易。

美國的亡羊補牢

斯坦當年將他的發現寫成報導，刊登於美國《新聞周刊》。美國政府隨後迅速採取行動，由財政部底下的外來投資審查委員會（CFIUS）啟動調查。不久，Wright USA再被出售，最終由美國人買回。

有高層級的美國情治圈消息來源證實，這起Wright USA的出售案，是促使2018年首任川普政府收緊投資法規的原因之一，以免對手國家能藉由購買，插足半導體與通訊等敏感產業。

