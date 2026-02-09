「特務監控下」發生林宅血案 情治單位組「307會報」指揮

台北市 / 綜合報導

號稱改編真實事件「林宅血案」的電影「世紀血案」，因為扭曲史實引爆爭議，也讓大家重新檢視這起歷史悲劇，1980年2月28日，時任台灣省議會議員林義雄的家發生滅門血案，監察院也揭露，這起案件根本是由警備總部等情治單位，組成「307會報」來指揮偵查。而前立法院長游錫堃，當年蒙冤被當成凶手審問了20多次，他坦言到現在都還會做惡夢，更直言懸案至今46年未解，是因為證據早已經被湮滅。

1980年2月28日，時任台灣省議員林義雄的家，外頭圍滿了人，特務嚴密監控之下，林宅卻發生滅門血案，監察院報告顯示，案發後國安局長指示，警總等情治系統組成，「307會報」來指揮司法偵查，辦案方向，自始排除軍方或情治人員涉案，就算倖存者林義雄女兒林奐均及目擊證人，詳細描述兇手外貌，對於偵辦人員建議，公布兇嫌模疑畫像及特徵也不予裁示。

廣告 廣告

李筱峰(2021.10)說：「24小時都有人在監控的，這樣的一種環境之下，哪一種凶手可以進去，誰進去你們都應該知道的啊，所以我斷定百分之百斷定，絕對是政府的情治人員，所以今天才沒辦法破案嘛。」

當年的情治單位拒絕揭露，監聽錄音、兇嫌圖像，這些重要的證據，卻影射誤導凶手，可能是林義雄美籍友人「家博」，當時媒體炒作鄰居目擊「大鬍子」外國人，在案發時於林宅門口徘徊，但情治單位早透過林宅監聽紀錄，證實家博在當天11點55分左右，從國際學舍打電話到林宅與雙胞胎聊天，有明確不在場證明。

而另一個承受不白之冤的還有他，前立法院長游錫堃說：「報導兇手指向我身高體重職業被約談20幾次。」當時官媒報紙直接寫下，林宅血案嫌疑人174公分52公斤，專科學校畢業高高瘦瘦，只差沒指名道姓就是游錫堃，前立法院長游錫堃說：「當時警察署最大的官還說已經破案萬分之9999，現在40多年沒破為什麼因為他們湮滅證據。」

根據監察院報告指出，竹聯幫要角柳茂川回憶錄指稱林宅血案是情治系統指示，竹聯幫創辦人陳啟禮所為與警總307列出的兩大嫌疑人相差甚遠，林宅血案46年懸案未解。

原始連結







更多華視新聞報導

林宅血案謎團未解！ 曾被當凶手 游錫堃：至今做惡夢

全聯鯛魚排禁藥烏龍 養殖戶怒：要跟高市衛生局求償

鯛魚排禁藥烏龍！女研究員認疏失 陳其邁：究責

