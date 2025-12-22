特勤、偵爆犬進駐！台北跨年維安升級 人車場檢、增設車阻

北市維安全面加強，台北市觀傳局22日表示，為確保「台北最High新年城2026跨年晚會」順利舉行，除了強化活動安全及疏散宣導，警察局也將增加警察能見度、提升巡邏密度，並部署特勤維安警力、防爆車及偵爆犬，此外將採針對活動場域使用金屬探測器、車底檢查器等器具，實施人車場檢，並加強可疑物品與爆裂物偵測作業。（台北市工務局大地工程處提供）

台北捷運台北車站、中山站19日發生隨機殺人案，釀4死11傷。北市維安全面加強，台北市觀傳局22日表示，為確保「台北最High新年城2026跨年晚會」順利舉行，除了強化活動安全及疏散宣導，警察局也將增加警察能見度、提升巡邏密度，並部署特勤維安警力、防爆車及偵爆犬，此外將採針對活動場域使用金屬探測器、車底檢查器等器具，實施人車場檢，並加強可疑物品與爆裂物偵測作業。

觀傳局表示，為確保跨年晚會平安順利舉行，將從「事前宣導、現場導引、人力部署及跨機關協調」等面向加強整備，除了在既有規畫基礎上，強化活動安全及疏散宣導，警察局也將增加警察能見度、提升巡邏密度，針對活動場域進行人車場檢，並強化可疑物品與危安物品偵測作業，讓民眾安心參與跨年活動。

廣告 廣告

觀傳局指出，有關警力部分，警察局將於重要交通樞紐及活動周邊車站，加強警察能見度，提升巡邏密度，員警將依任務需求提高警戒層級，全面強化維安作為，現場也將部署特勤維安警力、防爆車及偵爆犬，並增加車阻，確保活動秩序與民眾安全。

觀傳局表示，同時將採針對活動場域使用金屬探測器、車底檢查器等器具，實施人車場檢，並加強可疑物品與爆裂物偵測作業，如發生緊急狀況時，將由市府應變中心統一指揮、整合各局處量能，即時掌握現場情形，並透過主舞台廣播安撫民眾、引導疏散。

觀傳局提醒，為維護活動現場安全，跨年晚會禁止攜帶毒品、刀（槍）械、爆裂物等違禁物品進入活動會場，如有違規則由警方依規定辦理。

觀傳局說明，針對事前宣導，跨年活動將製作疏散引導與安全注意事項圖卡及宣導影片，透過活動官網、市府LINE官方帳號、社群平台及服務台等多元管道，提前讓民眾建立安全意識。

活動現場也將定時播放安全宣導及疏散動線影片，提醒民眾注意安全與疏散方向，活動現場人力方面，將加密保全及工作人員配置，且配備明顯指引標示牌、大聲公及發光指揮棒等設備，並落實勤前教育與現場巡邏宣導；服務台人力於緊急狀況時，也可即時轉為導引協勤人力，協助民眾安全疏散。

觀傳局補充，跨年晚會各項安全維護作業已依計畫整備，將持續與警察局及相關單保持聯繫，確保活動期間秩序與安全；也呼籲民眾隨時注意自身及財物安全，若是有任何狀況不要驚慌，配合現場引導與相關管制措施，留意官方發布資訊，共同維護安全、有序的跨年活動環境。

更多中時新聞網報導

宇宙人小玉向AI問姻緣 另一半明年現身

碳費倒數 排放配額可交易 市場決定價格

長照3.0 擬設中繼站醫照整合