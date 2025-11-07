特地來台鼓勵台積電 黃仁勳：沒有積極討論向中國出售芯片





輝達執行長黃仁勳今（7）日下午抵台，落地台南時接受媒體訪問，對於是否向中國出售輝達最先進的Blackwell芯片，他表示，「沒有積極討論」。此外，黃仁勳也提到，這次回來台灣是特地來台灣鼓勵台積電的朋友們，「台積電為我們做了非常棒的工作，我來這裡感謝他們」。

外界猜測，川普政府至今一直阻止芯片向中國出售，因為擔心其會幫助中國的軍隊和人工智能產業。日前的川習會可能會允許在中國銷售縮小版的 Blackwell，但到目前為止還沒有達成協議的跡象。

對此，黃仁勳抵達台灣台南時受訪表示，「目前，輝達不打算向中國運送任何東西」，他補充，「這取決於中國何時希望英特爾產品回去服務中國市場，而我期待他們改變政策」。

據《中央社》報導，黃仁勳說，這次回來台灣是因為「生意非常好」（business is very strong），特地來台灣鼓勵台積電的朋友們，「台積電為我們做了非常棒的工作，我來這裡感謝他們」，他將在台南停留5小時，隨後飛到台北短暫停留，接著飛回美國，結束旋風訪台行程。

（封面圖／東森新聞）

