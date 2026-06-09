特奧金牌選手范晉嘉巡迴台南校園 用生命感動生命激勵學子勇敢追夢
由金車文教基金會主辦、俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會協辦的「讓生命發光-愛泳不止息」生命教育台南巡迴講座，邀請特殊奧運游泳選手也是唐氏症患者的范晉嘉到校演講，分享他的成長故事，以生命影響生命鼓勵學童努力不懈，不放棄學習，勇於面對生命的挑戰。
6月8日至10日陸續在臺南市善化區大同國小、東區大同國小、七股區三股國小、官田區官田國小及社團法人臺南市佳田社區關懷協會舉行。另特別加碼到崑山科技大學樂齡生活產業管理學士學位學程與大學生們進行生命教育桌遊體驗互動，引導學生認識自我、尊重生命、反思人生價值，從體驗中思考生命價值與人際關懷的重要性。台南巡迴講座共吸引近300位師生參與。
金車文教基金會總幹事曾清芸、俊逸慈善基金會董事長李明威與東區大同國小校長李素珍，特別出席9日東區大同國小開幕式，與會貴賓勉勵學生向范晉嘉學習「永不放棄自己、永不放棄生命」的精神，並感謝范晉嘉及其母親黃桂瑛女士，以及所有主、協辦單位長期投入生命教育推廣工作，讓更多學童有機會從真實生命故事中獲得啟發，並期待學生保有同理心及愛心，了解身心障礙者的不便。
特殊奧運金牌得主范晉嘉以「愛泳不止息」為題，分享如何在家人支持下克服困難，成為臺灣之光，希望藉此鼓勵更多人珍惜生命，進而要求自己每天都要進步。范晉嘉面對挫折展現的堅強和勇敢，成為學生的學習榜樣，他與范媽媽-黃桂瑛女士自2007年起以巡迴全省學校分享，持續不間斷，時至2026年實體講座己突破900場次，期待持續用生命感動生命、用生命帶動更多生命的熱情。
生命泳士范晉嘉，因第21對染色體突變，生為唐氏症，出生就有許多先天疾病纏身。9歲開始學游泳，也因唐氏症的限制，在游泳訓練上需承擔諸多風險，范晉嘉的母親決心讓他以運動來改善健康等問題。因范晉嘉的努力不懈，十二歲時，就在特殊奧林匹克運動會，為中華隊拿下第一面游泳金牌；20年後，他又在2011年世界夏季特殊奧林匹克運動，首次登場的獨木舟項目，在強國好手林立中，再次為中華台北拿下金牌，且是獨木舟項目唯一獲得2面金牌的選手。
金車文教基金會總幹事曾清芸表示，晉嘉努力不懈的奮鬥故事，是個非常好的生命教育題材，希望藉由生命勇士的人生故事，讓年輕學子從小就可以瞭解永不放棄及勤能補拙的真實典範，希望孩子在未來的人生當中，如遇挫折能藉由生命講師的故事獲得面對失敗的勇氣及重新出發的力量。也盼望孩子擁有同理心能幫助身障者及對身心障礙人士有所認識及瞭解。
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