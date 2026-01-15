特定半導體輸美開徵25%關稅 安永：實行方式尚未明確 留意未來2變數

美國對特定半導體課25%關稅，安永表示須留意日後課稅範圍是否擴大，以及關稅抵銷計畫。路透社



美國總統川普14日再次發布行政命令，對特定半導體產品輸美開徵25%進口關稅。安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務會計師吳雅君今（15）日表示，本次行政命令未來實行方式尚未明確，未來應密切關注課徵產品範圍是否擴大，以及關稅抵銷計畫如何執行。

據美國白宮於2026年1月14日發布行政命令，由於美國本土半導體相關產品生產能力嚴重不足，高度依賴海外供應，且這類產品為重要軍工與民用重要基礎，此情況已嚴重削弱美國國安與經濟利益，因此，美國政府將展開對外協商，與特定國家談判協議，以減緩國安威脅，並針對特定半導體課徵25%關稅，自美東時間今年1月15日起實施。

美國政府也將持續追蹤進口情況及關稅效益，並預計於今年7月1日評估是否修訂課稅。

吳雅君表示，企業須留意本次行政命令未來實行方式尚未明確，未來應密切關注後續議題，才能確實評估對於企業營運影響。

吳雅君指出，目前僅針對稅則號別(HTS code)申報為8471.50、8471.80、8473.30之半導體課徵25%關稅，部分企業可能透過進口這類產品的半成品等方式，亦即改變進口商品型態進而改變HTS code，避免落入課徵範圍。因此，未來需觀察美國是否可能修正行政命令，針對這類產品之衍生物或其他半導體產品也課徵25%關稅。

其次，目前行政命令有提及相關抵銷計畫(Tariff Offset Program)，但未明確該計畫將如何執行。未來可關注美國政府是否進一步明示，如針對在美國投資設廠或正在美國設廠之企業、或僅有已在當地設廠的公司，申請抵銷計畫減免關稅。

