特定寵物業者遭控不當飼養 彰化動防所稽查41隻貓全數沒入收容
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣特定寵物業者「天使之戀貓園」疑涉不當飼養情事，彰化縣動物防疫所於114年11月21日執行現場稽查，查獲貓隻共41隻，其中部分貓隻有眼部感染症狀，飼養環境亦顯髒亂不潔。動防所當場要求業者落實飼主責任，並就罹病寵物提供必要醫療及相關缺失限期改善。
依《動物保護法》第11條第1項規定，飼主對罹病或受傷之動物應提供必要醫療；如經主管機關通知限期改善而未改善，將依同法第30條第1項第3款處新臺幣1萬5,000元以上、7萬5,000元以下罰鍰。惟業者稱因遭詐騙導致場所即將遭拍賣，無力負擔動物醫療費用，而無法於期限內改善。動防所考量動物福利並避免貓隻健康情形惡化，協助業者於當日申請辦理歇業並將依規定裁處新臺幣1萬5,000元以上、7萬5,000元以下罰鍰。
另依據動物保護法第33條第1項第3款規定，逕行沒入其動物，並立即將41隻貓隻全數帶回彰化縣流浪狗中途之家收容照護，因少數貓隻有眼睛或呼吸道感染之問題，彰化縣動物防疫所將安排健康檢查及必要治療。後續將完成絕育與疫苗施打，等貓隻健康狀況穩定後擇期開放認養；若認養需求踴躍，將以抽籤方式辦理，確保程序公開公平。
彰化縣動物防疫所再次呼籲飼主應妥善管理與照護所飼養之動物，確實遵守法規規定，共同營造安全、友善的寵物飼養環境，持續提升彰化縣動物福祉。
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億 4星座「財運黑馬」大逆襲
威力彩明（24日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示，11月底「4星座」財運飆升，從默默無聞到驚艷眾人，實現真正的財富逆襲！中天新聞網 ・ 23 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 1 天前
只有一天，最低$1限量搶！濕巾、洗衣精、洗碗精 搶便宜攻略一次看
不知道為什麼，家裡那些日常用品永遠都是，沒了才發現要補貨。濕巾、洗衣精、洗碗精、洗髮精、馬桶清潔球等，每次都想說下次要多買幾個囤著，但永遠都在下一次後悔。 現在幫你把8款回購度超高的好物整理起來，全部都是會用到的真實清單，最重要的是，通通限時殺很大，甚至最低$1限量搶，滿額還又送好禮、超贈點，省到荷包樂開懷。Yahoo好好買 ・ 3 小時前
化廢為寶 醫療廢棄物變身按摩球
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：以回收的洗腎導管做為的按摩球，可讓復健病人使用／光田醫院提供 醫療廢棄物經常會產生大量的垃圾，但又不能和一般家庭廢棄物一起好醫師新聞網 ・ 6 小時前
大雪山森遊區躍升國際賞鳥勝地，目前楓紅3成 「森chill竹杖健走」慶40！
大雪山國家森林遊樂區楓紅近3成(照片：林業保育署臺中分署)【旅遊經洪書瑱報導】大雪山國家森林遊樂區也旅遊經 ・ 5 小時前
光田綜合醫院秉持ESG 醫療廢材變身按摩球減碳135噸
光田綜合醫院為落實醫療永續與環保理念，發揮創意把洗腎中心使用後的PVC（聚氯乙烯）管線，經過清洗與重塑後，做成「再生按摩球」，提供運動醫學中心的患者在復健時使用。這顆小球不只幫助病患訓練手部功能，也讓醫療廢材獲得新生命，其中高達70%更使用醫療黃袋中的PVC材質製作，減碳又環保，一舉兩得。自由時報 ・ 5 小時前
小雪大雪運不冷！農曆十月12生肖好運榜出爐
2025年乙巳蛇年農曆十月，利休養生息、進補蓄力。那麼，此月十二生肖運勢會是冰雪降臨，還是好運加持、溫暖如春？請跟隨科技紫微網一起來看看吧。科技紫微網 ・ 1 天前
偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
[NOWnews今日新聞]針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團。檢警發現，這個集團極...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
格上租車獲交通部「員工通勤減碳計畫」金色標章 從通勤出發打造永續移動願景引領租車產業低碳轉型
在全球淨零趨勢與政府永續交通政策推動下，格上租車榮獲交通部「員工通勤減碳試辦計畫」金色標章肯定，成為交通服務業 […]Zeek玩家誌 ・ 13 小時前
【助力就業‧溫暖福利】原民會114年公益彩券回饋金補助計畫成果展登場
原住民族委員會於22日在臺中市草悟道盛大舉辦「助力就業‧溫暖福利」114年公益彩券回饋金補助計畫成果展。活動結合成果特展、市集、手作體驗、樂舞展演與抽獎活動，展現原民會運用公益大千電台 ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 5 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 8 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 5 小時前