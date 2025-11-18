「特定對象就業促進研習」逾2000人受益
就業，不僅是一份工作，更是重新開始的勇氣與希望！勞動力發展署中彰投分署轄下各就業中心積極開辦「特定對象就業促進研習活動」，透過課程或團體等多元模式，協助中高齡及二度就業婦女等弱勢族群提升職場競爭力。今年截至11月中旬，已舉辦104場次，逾2000人受益。48歲的阿寬因家中貿易公司訂單銳減，面臨經濟與家庭照顧的挑戰，參加彰化就業中心的研習活動後，決定投入家事長照領域，目前除參與線上課程，同時以每小時500元兼職承接家事服務，不僅平衡家庭與經濟，更為個人開闢寬廣的職涯。（見圖）
現年48歲的阿寬，原與丈夫經營國際貿易事業，因過往外銷市場萎縮，公司面臨困境，她還需照顧78歲患肌少症及輕微失智的婆婆，及兩名年幼女兒，使她陷入兼顧家庭與外出工作的兩難。面對轉職的不確定感，她一度感到無助，直到參加彰化就業中心的「專業家事從零開始」就業促進研習活動，才找回人生方向。
透過活動安排，阿寬不僅認識到家事服務產業專業化的價值，也學習到清潔劑使用、安全操作及收納技巧等新觀念，之後又陸續參加該中心舉辦的「運用DISC+NLP提升職場溝通力」與「走進長照新未來」體驗課程，開啟她對家事服務與長照領域的興趣。積極的阿寬在彰化就業中心的協助下，目前持續接受長照培訓及運用線上學習資源，同時從事兼職家事服務員，累積實務經驗後，目前每小時薪資可達500元，逐步實現轉職與家庭兼顧的需求。
中彰投分署「特定對象就業促進研習活動」透過系統化課程，結合核心職能、創業準備、履歷撰寫、面試技巧及職場溝通等實用內容，搭配產業趨勢分享、職場參訪及即時面試，助中高齡者、二度就業婦女等突破就業障礙。課程融入在地資源，採小班精緻化及實體線上雙軌模式，專業講師引導互動學習，促進職涯探索與建立自信，逾九成學員表示課程實用又激勵人心，「不只學會技能，更重新相信自己」。有需求的民眾歡迎洽詢中彰投分署轄下各就業中心。
其他人也在看
平均加薪1,780元你有嗎？人力銀行：逾6成企業明年會調薪、調幅4.5%
2025年即將進入尾聲，放眼2026年薪酬展望，雖然關稅不確定因素仍在，但根據人力銀行調查顯示，仍有逾6成企業表示2026年會對員工加薪，平均調幅為4.5%，其中又以軟體及網路相關產業加薪幅度最高，平均來到7.1%。專家表示，若以月薪中位數4萬元估計，員工平均每月可加薪1,780元。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
爸媽退休金每月3萬夠用嗎？他看見真實生活嚇到：老了還要付房租真的不安心
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導退休後最怕什麼？不少人擔心的不是醫療，而是「沒有自己的房子」。近日有網友發文感嘆，看到爸媽正式退休後的生活狀況...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不是工程師、醫師！最賺錢職業出爐「月領7萬」、最慘不到35K...他擁千萬一夕破產，靠1招反轉致富
全台最賺錢行業是什麼？答案出爐！主計總處11月公布最新9月薪資統計，揭示台灣目前高薪行業版圖，顛覆社會對傳統高收入職業的印象。 資料顯示，全體受僱員工今年1至9月的平均經常性薪資為4萬7751元，較2024年同期增加3%，創下近25年同期最大增幅；累計實質總薪資平均數則成長1.87%，為7年來最大漲幅。 其中，金融與保險業以平均經常性薪資7萬715元穩居全台薪資冠軍，遠高於工程師及醫師等長期被認為「最賺」的職業。今周刊 ・ 1 天前
國營光環破滅！員工忍3年「登出台電」爆內幕：官僚到窒息
一名在台電工作近三年的網友近日分享自己選擇離職的原因，他表示，讓他下定決心「登出」的原因，包括台電內部存在老廠文化、僵化的官僚體制以及複雜的人事問題等諸多弊病。儘管同事勸說離開後可能找不到更好的工作，但原PO直言，「繼續待在台電也不會更好」。中天新聞網 ・ 1 天前
林口就業服務站正式揭牌! 提供全方位服務
生活中心／李世宸、陳聖翰 新北報導位在新北的林口就業服務站，今天（11/18）盛大揭牌，在地民意代表也來共襄盛舉，由2家廠商聯合徵才，也設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，希望提供在地民眾全方位服務。主持人：「吉時已到請揭牌。」林口就業服務站，正式揭牌，當地徵才新據點，在好幾位民代見證下成立，希望強化地方就業服務能量。新北市勞工局長陳瑞嘉vs.新北議員（民）李宇翔：「有就業服務的需求都可以來，整個林口台地大家都會過來。」勞工局長和在地議員，一起逛就服站，看看設施也看看人力，現場已經出現不少民眾在填資料。民眾：「因為住林口的話，這邊地理環境也比較近，我大概騎幾分鐘就到了，所以我覺得還不錯。」新北市勞工局長陳瑞嘉以及民進黨新北市議員李宇翔。（圖／民視新聞）龜山廠商趙子豪：「林口就是跟國道一號很近，新興城市現在又很多新的建築，和周邊的設備所以我覺得林口，是一個滿好的就業地點。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺，提供民眾參考。新北市勞工局長陳瑞嘉：「林口的工商業發展，從工一工二工三，甚至很多的商業媒體影視園區，這些其實在林口都已經，逐步的發展成形，所以這些企業其實有相當多的，一些人力上的一個需求。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺。（圖／民視新聞）不只就服站，超過1百坪的據點更設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，提供服務更加全方位。新北市勞工局長陳瑞嘉：「從就業服務台提升到就業服務站，不只是我想面積整個空間的提升，另外一個在服務的各項量能，我們跟著做提升包括失業給付，還有一些諮詢服務我想都可以，在就近的就業服務站來做服務。」勞工局表示，未來不需要跑到新莊，能就近辦理失業給付，以及中央推動的多項專案計畫，有效幫助當地民眾，找到理想工作。原文出處：林口就業服務站正式揭牌 提供全方位服務 更多民視新聞報導傳中國已退近50萬張機票 林氏璧直呼「日本旅遊有事」：大家機票買起來！南市府第4場大型就博會新營登場 初媒率達5成2明新科大首參展「看見 AI 進行式」 5大亮點一次看！民視影音 ・ 7 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 10 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 8 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 3 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前