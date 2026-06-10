特定工廠AI永續講座聚焦台灣產經永續新藍圖

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲台中市經發局推動的「特定工廠AI永續大師講座系列」，將於18日下午在東海大學舉行，邀朱立倫擔任主講人。（圖／台中經發局提供）

[NOWNEWS今日新聞] 台中市政府經濟發展局持續推動「特定工廠AI永續大師講座系列」，第十場講座將於6月18日下午在東海大學舉行，邀請曾任新北市長及桃園縣長的朱立倫，以「AI、城市與國家：台灣產經永續的新藍圖」為題發表專題演講，探討人工智慧發展趨勢下，台灣在產業升級、城市治理與國家競爭力方面面臨的挑戰與契機。

經發局表示，該系列講座自今年2月開辦以來，陸續邀請產官學界專家分享人工智慧、智慧製造、永續治理、能源韌性及國際經貿等議題，吸引不少企業與產業界人士參與交流。此次講座將聚焦AI技術快速發展，對產業結構與經濟環境帶來的影響，並從城市發展與國家競爭角度切入，協助企業掌握未來發展方向。

廣告 廣告

經發局指出，台中市擁有完整的製造業聚落，包括金屬製品、機械設備、精密加工及零組件製造等產業，是全國重要的製造業基地。面對全球供應鏈重組、淨零轉型及AI技術應用日益普及等趨勢，企業除提升數位化與智慧化能力外，也需強化永續治理思維，以因應國際市場及產業環境變化。

除了朱立倫擔任主講人外，活動也邀請台灣經濟研究領域學者林建甫名譽教授及王鳳奎教授擔任與談人，從總體經濟、產業發展及國家競爭力等面向進行交流，探討中小企業如何透過AI應用、智慧管理及永續經營策略提升競爭優勢。

經發局表示，隨著人工智慧逐步改變產業運作模式與城市治理型態，企業未來競爭力將不再僅取決於生產能力，更包括數位應用、創新管理及永續經營等綜合實力。透過本次講座，希望協助業者掌握產業轉型趨勢，思考企業在全球供應鏈與國家產業布局中的定位。

此次講座免費開放報名，歡迎特定工廠業者、企業經營者及民眾參與，共同掌握AI時代下的產業發展與轉型契機。報名網址：https://forms.gle/uoNs8Ny8Wgj6qLUm7

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

從茶鄉走出善的循環 南投偏鄉三光國中培育5A生

2026台中鍋烤節升級登場 國際級評審團十5566助陣掀話題

大立光涉侵權案延燒 德商跨海求償8億訴狀已送達