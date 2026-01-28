特定疾病配方食品別亂吃！ 選購前先問醫師或營養師
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署
關心家中長輩或慢性病患者的健康，主動選購營養補充品是一份珍貴的心意。不過，你知道嗎？特定疾病配方食品並不是一般的營養品，它是為了特定疾病所設計，必須經專業醫療評估後才能食用。
什麼是特定疾病配方食品？
特定疾病配方食品，是指病人因生理功能失調，致無法正常進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或經醫學上認定具有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整獲取所需營養者，可以作為病人唯一之營養來源或部分營養補充的配方食品，例如糖尿病、癌症及腎臟病等病人適用的配方食品。
這類配方食品是為特定疾病患者所設計，必須經由醫師或營養師的專業評估與指導，並非一般人可隨意食用。許多人誤以為補得越多越好，事實上不但無助於改善病情，還可能造成身體負擔。
使用特定疾病配方食品要注意什麼？
依據衛生福利部的規定，從114年1月1日起，特定疾病配方食品必須在產品正面明顯標示「特定疾病配方食品」的字樣，讓消費者一眼就能辨識。除此之外，產品包裝標示上也要清楚列出適用對象、開封前後的保存方式、使用方法與建議用量等資訊。另外要特別注意，這類產品不能作為靜脈注射使用，且多食對改善此類疾病並無幫助。
民眾若想查詢經過衛生福利部查驗登記核准之特定疾病配方食品，可逕至下列網站查詢(衛生福利部食藥署食品藥物消費者專區/整合查詢服務/食品/核可資料查詢/特定疾病配方食品)，並在使用前詳閱產品標示說明。
：食藥署－藥物食品安全週報第1058期
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥特定疾病配方食品別亂吃！ 選購前先問醫師或營養師
