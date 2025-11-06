特展作品遭志工誤認有髒污 拿衛生紙一擦毀了 基隆市文觀局致歉

基隆市文化觀光局舉辦當代藝術特展，志工誤以為作品「倒裝的語句-16」鏡面（圖）附著的灰塵是髒汙，並擦拭清潔，使作品難以回復原貌。翻攝自文觀局臉書



基隆市文化觀光局近日在基隆美術館舉辦「WE ARE ME─我們到此一遊」特展，不料4日卻發生有志工誤認藝術品鏡面有髒污，使用衛生紙擦拭鏡面，導致藝術品遭到破壞，經確認難以回復作品原貌。基隆市文化觀光局昨日（11/5）向創作者陳松志致歉，並表示將以最大誠意和藝術家討論後續處理方案。

文觀局指出，陳松志作品「倒裝的語句-16」是以舊式居家飾品與建材拼組成的造型裝置，重構日常事物，注入記憶、儀式與轉變的思索。作品中網狀織布與覆滿灰塵的舊鏡，原先被安置於原色建材面板內外，寓示消逝與流轉，隱喻人在時空更迭中的存續與變貌，並映照中產階級的審美與文化意識的延續，因此被擦拭掉的灰塵原本也是作品的一部分。

不過文觀局副局長表示，4日志工在展場巡視時，卻誤用衛生紙擦拭該件作品，試圖清潔鏡面，雖然館員於第一時間制止，不過傷害已造成，文觀局立即通知策展團隊與藝術家致歉，並緊急研討後續補救措施，經確認難以回復作品原貌。為此，文觀局深感歉意，並以最大誠意和藝術家討論後續處理方案，將與保險公司洽談後續理賠的可能性與相關事宜。目前承辦單位與策展人正與藝術家共同討論，將此事件作為展覽概念的延伸與再思考的契機。

志工誤會特展藝術品有髒汙，拿衛生紙一擦卻毀了藝術品。圖為藝術品損毀前（未擦拭）的模樣。翻攝自文觀局臉書

文觀局表示，縱使對藝術家陳松志致上最大的歉意，仍難彌補對藝術家創作心血的傷害，基隆美術館身為基隆市最重要的國際藝術創作與交流平台，對支持藝術創作、守護藝術文化資產、培育藝術素養及營造城市美學責無旁貸，將虛心面對錯誤及各方藝術專業先進的建議與斧正，期待能止誤、改善與精進，朝成為專業藝術場館努力奮進。

根據中央社報導，律師蔡家豪指出，此案是否理賠，要視保險契約條款內容而定，如果有約定就被保險標的及藝術品遭到第三方外力破壞時為保險事故發生，就會有保險理賠。不過一般而言，藝術品上灰塵被擦除，就藝術品本身應無財產上損害，如果以保險作為填補損害的角度，有可能因沒有發生損害變成不理賠。

此次「WE ARE ME─我們到此一遊」特展邀請英國、法國、日本、泰國及台灣十位當代藝術家，共展出28組作品，從影像、裝置到互動體驗，呈現網路世代的感官體驗，其中陳松志的創作以周遭隨手可得的材料，尋找能容納其感性經驗的材質作為作品的主體，從中可見其對物質的探索、空間的思考及意義的尋找。

