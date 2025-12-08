特展 【塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八】

（記者卓羽榛臺北報導）由臺北市政府文化局與台北二二八紀念館籌辦的【塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八】特展，今日於台北二二八紀念館舉辦開幕記者會。本次特展以1983年由國家安全局啟動的「拂塵專案」為主題，運用近年才陸續解密的國家安全局檔案，一步步重新勾勒出當年「拂塵專案」運行的過程，以及案件推動的時代背景。現場邀請到臺北市政府文化局長蔡詩萍以及台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉女士致詞，也廣邀多位致力於二二八事件研究的學者到場觀展，期待學界先進能針對該重大歷史事件交流意見、對本次的策展呈現提供更多想法。





文化局蔡詩萍局長表示，台北二二八紀念館長期以來持續策畫、展出二二八事件相關展覽，以及舉辦紀念活動，並且典藏保存來自受難者遺族及研究者捐贈的珍貴文物、重要史料等，這是台北二二八館設立的主要功能，也是作為事件的發生地之一，必須負起的責任及義務，確保這座城市的歷史記憶被完整保存、被尊重理解。



台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉女士致詞時表示，「拂塵專案」雖然鮮少為社會大眾所熟知，卻深刻影響許多家庭。二二八事件發生後，這個專案讓歷史故事被重新包裝、真相被掩蓋，家屬的心也因此多了一份痛。希望大家能看見、理解、記住——每一個失去的生命，每一個被忽略的聲音。黃秀婉女士也向推動此展覽的研究者、教育工作者、公部門與執行團隊致謝，肯定他們讓歷史從冷冰的資料轉化為可被理解、



本次展覽的主軸，是呈現「拂塵專案」自1983年啟動以來，專案組織的組成與運作機制，專案執行的目的與過程。「拂塵專案」由國家安全局統籌，橫跨國防部總政戰部、法務部調查局、內政部警政署、憲兵司令部等情治單位，共同蒐集與整合大量國內外資料，希望採用學術研究的手法與規格，以出版專書論述來試圖引導與制約二二八事件的歷史解釋。這些檔案原屬於國安局的機密卷宗文件，其中完整記錄了專書編纂的政治目的與寫作架構、文風設定、出版流程與後續的行銷推廣運用。



【塵埃何處—拂塵專案卷宗裡的二二八】特展，是臺灣最早將「拂塵專案」的內容呈現給大眾的展覽，這批史料從國安局的檔案室深處，一路到2008年《檔案法》通過後開始陸續轉移給檔案管理局。後歷經學界的研究、詮釋。直到這次特展開始作出歷史知識公共化的嘗試。無論是在面對過去歷史、或是推廣人權教育上都具有重要的意義。



展覽期間，臺北二二八紀念館規劃三場專題講座與三場「共學共思：以哲學對話探索歷史、人權議題」團體工作坊，內容涵蓋二二八研究史、當代史料與公共敘事、人權紀念館的公共任務等議題。專題講座將於12月13日、115年1月與5月舉行；將從多種面向接觸歷史文本，了解文本詮釋的不同方式及其結果，學習對各種來源的資訊進行識讀，建構出個人對歷史、人權議題的自我判斷。工作坊採報名制，相關資訊將公布於紀念館官方粉絲專頁。



