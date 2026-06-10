特戰單位長年爭取 馬文君強刪傘訓關鍵設施

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

陸軍神龍小組攜帶國旗進行跳傘表演。(國防部發言人)

立法院審查中央政府總預算案，國民黨立委馬文君鎖定陸軍編列逾5億元的「高空滲透跳傘訓練模擬器」建置案，因質疑預算編列不透明且有灌水嫌疑，協商後仍決議將全案預算大幅減列高達2億元。





陸軍司令部規劃自115年起，分三年編列5億1072萬餘元興建模擬器大樓與垂直風洞設備。然而馬文君指出，該案大樓工程款竟佔了總預算的一半，卻缺乏詳細的成本拆解。





此外，陸軍對於設備等級規格、是否與既有設施功能重疊等關鍵問題，至今無法清楚交代，亦未評估利用舊營區改建的效益，難以說服外界其必要性。

廣告 廣告





馬文君強調，支持特戰訓練不等於放棄監督，國防預算的每一分錢都必須經得起檢驗。全案共減列2億元，其中115年度預算減列3000萬元、凍結1000萬元，待陸軍提出完整說明後始得解凍。