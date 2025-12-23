特戰突擊幹部訓練鑑測 驗證滲透作戰能力

記者林睿奕／臺中報導

陸軍特戰訓練中心「114-2梯突擊幹部訓練班」期末鑑測昨日進行滲透作戰課目，學員依圖上偵察，進行沙盤推演，擬定滲透路線，並通過各式地形障礙，於時限內抵達隱伏區，期間更導入敵情狀況，要求學員快速進行警戒、變換隊形、戰傷救護等動作，藉此磨練臨機應處能力。

為驗證山地作戰效能，「114-2梯突擊幹部訓練班」期末鑑測昨日在臺中谷關地區進行滲透作戰課目，期間學員依序進行沙盤推演、困難地形通過、山地叢林搜索、急迫渡河，沿著大甲溪溯溪至阿邦溪支流，並進入鳶嘴山區建立隱伏區，待令遂行後續作戰任務。

過程中，學員首先進行方向判定，並以地圖進行沙盤推演，依照敵情想定判斷合適的滲透路線。隨後，學員迅速下切至大甲溪河床，沿大甲溪向上游前進，同時運用河流中的泥沙完成偽裝，期間教官更導入遭敵伏擊狀況，要求學員進行隊形變換，交互掩護通過敵火區域，藉此考驗指揮及相互協調能力。

此外，過程中也進行戰傷救護訓練，學員模擬隊員中彈傷情下，迅速取出止血帶進行止血，並合力進行傷患搬運，以急迫渡河方式通過大甲溪，同時由前導手在前方進行警戒與導引，盡快將傷患脫離熱區，展現絕佳團隊默契與精湛戰技。

學員依照滲透路線，通過各式地形障礙。（記者林睿奕攝）