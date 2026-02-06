特技演員拍「豆腐媽媽」墜6米高 未婚妻控沒保險

家屬控訴，不只沒有保險，事發至今，民視高層只帶六顆蘋果來賠償關心。（圖／東森新聞）





一名特技演員上個月20日在桃園蘆竹拍攝民視戲劇《豆腐媽媽》，從6米高約2樓半高處墜落，導致頭部重摔出血昏迷，家屬控訴，不只沒有保險，事發至今，民視高層只帶六顆蘋果來賠償關心。對此桃園市府表示，的確沒有做好安全防護，最高罰30萬。另外民視再度發聲明，強調第一時間陪同送醫外，也有保險，另外也已經付清醫藥費，並負起全責！

兩名演員在工地拉拉扯扯。劇中振明從2層樓臉著地墜落。但這一幕的這一跳，蘇姓特技演員站在2層樓6米高高台上，往下一墜，沒跌在軟墊上，反而撞上水泥地，撞到頭部，導致硬腦膜下出血，面部骨折。臉部滿是瘀血帶著氧氣罩，因為腦出血，一度在加護病房昏迷一周，即便狀況好轉，行走時仍要人攙扶。

受傷替身演員未婚妻Rena：「他完全忘記下去那一剎那，發生了什麼事，只知道在急診室吐了很多血。」

看在未婚妻眼裡真的好心酸，上個月20日，蘇姓特技演員在桃園，拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》，讓家屬不滿的是，身為特技演員，工作環境極度危險，控訴民視沒投保。受傷替身演員未婚妻Rena：「保險的部分，我們的確是有把資料送出去，有發現沒有投保保險，可能就等待民視這邊主動跟我們聯絡。」

更指控事發後，對特技演員不聞不問。受傷替身演員未婚妻Rena：「有說副導演會來但一直沒有來，有派助理來送一個禮盒6顆蘋果，我也希望我可以得到一句對不起，但目前沒有人來跟我們說。」

對此由於拍攝地點在桃園一處工地，市府表示，劇組的確沒有做好安全措施，最重處30萬。台北市電影戲劇職業工會理事長楊芸蘋：「沒有請專業評估人員在現場做一些規劃，所以事件發生是必然，現場疏失是蠻嚴重的，任何一個工作人員都應該要有保險，至少他自己的勞保健保，要做一個產業專門的保險。」

馮凱擔任《豆腐媽媽》總導演，對於兒子的戲出意外，身為資深製作人周遊幫忙緩頰。資深演員周遊：「尤其是替身演員或者是什麼，我一定都有保險，應該都有那個海綿墊啊，安全都要顧到啊，你看怎麼會。」

心愛的未婚夫因工作受傷，原本6月要結婚只能延期，不但復原之路漫長，何時能再回螢光幕前也沒有答案，家屬只希望，民視能負起責任。



