特技表演？ 外送員違規跨越雙黃線迴轉 對撞直行機車釀2傷

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名40歲林姓外送員，昨(18)日下午騎乘普通重型機車自中壢區延平路路邊起步欲跨越雙黃線迴轉往桃園方向，橫越車道時，於騎乘機車往中壢方向直行的19歲童姓男子迎面撞擊發生交通事故，致使雙方均受有多處擦挫傷。網友將行車記錄器所拍下事故影片PO上社群平台，其他網友留言「是在表演特技？」

對此，中壢警分局中壢交通中隊今(19)日表示，此事故發生於昨日下午4時50分許，當時獲報在延平路有交通事故發生，立即派員到場，雙方經測試酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾駕駛車輛起步、迴轉或變換行向時，務必先確認後方及對向來車狀況，切勿違規跨越雙黃線或橫越車道；機車騎士行經路口及車道交會處，亦應減速慢行、提高警覺，確實遵守交通規則，以確保自身及他人行車安全，避免事故發生。

