特指部反詐騙宣導活動 守護部隊純淨

記者謝承宏／綜合報導

為厚植特戰官兵法紀觀念，陸軍特戰指揮部日前邀公益團體「曉水珠心靈之旅」入營辦理宣導活動，由團長周嘉麗率領多位藝人演出，透過電影、短劇及近距離互動，將國軍反詐騙、反毒及反滲透意識深植官兵心中，以多元表演構築堅實的部隊心理防線。

政戰主任蔣上校表示，曉水珠公益團體以專業表演結合真實案例，不僅讓官兵在歡笑中學習防詐反毒知識，更有效提升拒毒與守法觀念，共同守護國家安全與部隊純淨。

特指部辦理宣導活動，透過公益團體的演出，宣導反詐騙、反毒及反滲透觀念。（特指部提供）