特指部接待敬軍團 展專業戰力

記者謝承宏／綜合報導

臺中市汽車商業同業公會理事長陳富村日前在臺中市軍人服務站站長魏治民等人陪同下，率敬軍團慰問陸軍特戰指揮部，向長期堅守崗位、保家衛國的特戰官兵表達崇高敬意。

在特戰6人小組的職能介紹過程中，官兵展現的專業素養與高強度訓練，讓敬軍團成員留下深刻印象，對部隊整體戰力表達高度肯定與信任。敬軍團也特別感謝駐守寒冷山區的全體官兵，強調特戰部隊長年堅守第一線、無私守護國人，其堅毅精神令人敬佩。

（圖：特指部提供）