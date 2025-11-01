特搜醫療組繩索訓練 澳消防員觀摩

澳洲消防員與台南特搜醫療組交流觀摩。（消防局提供）

記者陳治交∕台南報導

為增進台南特搜醫療組於高風險環境中執行任務的能力，消防局一日辦理特搜醫療組繩索訓練，澳洲消防員特地前來觀摩，展現「救援無界、情誼無國」的真摯交流精神。

特搜醫療組除了於災害現場為傷患提供即時醫療救護，亦肩負維護特搜隊同仁健康狀況之重責，醫療組人員需掌握狹小空間、高風險環境的救援技術，於救援行動中支援特搜隊同仁醫療需求，讓前線救援任務更加完善與安全。

澳洲消防員特地觀摩此次交流，同時推廣「澳洲消防猛男月曆」，該月曆是澳洲消防員長年推動的公益計畫，所得收益全數捐贈兒童醫院、動物保育與社福機構，展現消防員在救災之外的溫暖與社會責任。

消防局長李明峯表示，特搜隊透過國內外訓練交流，強化專業實力，確保在各種複雜災難中都能迅速反應、拯救生命。未來將持續與各國救援單位合作，提升城市防災與救援能量。