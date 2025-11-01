特搜醫療組繩索訓練 澳消防員觀摩
記者陳治交∕台南報導
為增進台南特搜醫療組於高風險環境中執行任務的能力，消防局一日辦理特搜醫療組繩索訓練，澳洲消防員特地前來觀摩，展現「救援無界、情誼無國」的真摯交流精神。
特搜醫療組除了於災害現場為傷患提供即時醫療救護，亦肩負維護特搜隊同仁健康狀況之重責，醫療組人員需掌握狹小空間、高風險環境的救援技術，於救援行動中支援特搜隊同仁醫療需求，讓前線救援任務更加完善與安全。
澳洲消防員特地觀摩此次交流，同時推廣「澳洲消防猛男月曆」，該月曆是澳洲消防員長年推動的公益計畫，所得收益全數捐贈兒童醫院、動物保育與社福機構，展現消防員在救災之外的溫暖與社會責任。
消防局長李明峯表示，特搜隊透過國內外訓練交流，強化專業實力，確保在各種複雜災難中都能迅速反應、拯救生命。未來將持續與各國救援單位合作，提升城市防災與救援能量。
其他人也在看
中巿禁消防員調假遭家屬批評 消防局：為避免長時間值勤
台中市有消防員的家屬指控，昨（31）日消防局內部公文，要求禁止調假，導致11月要重新排假，影響上百個家庭生活，批評決策過程沒有納入基層聲音。消防局表示，私下調假會衍生長時間值勤問題，希望大家遵循勤二休二制度。公視新聞網 ・ 14 小時前
突下令「禁調假.重排班」挨轟 台中消防局長：勤務紀律
台北市 / 綜合報導 重大災害突發狀況，來得又急又快，消防隊員24小時待命救災救護，沒有假期，為了管控值班人力，台中市消防局昨天下公文，要求不得私下調假，而且宣布今天起，也就是隔天假表通通重排，這個命令，讓許多消防隊員與家屬相當傻眼，因為很多人，都已經排好出遊的行程，食宿交通的錢都已經付了，他們認為，沒有事先溝通，也沒有緩衝的時間，這些損失，誰來負責，台中市消防局長解釋，因為有同仁為了調假連上6天班會太累，為了落實勤務紀律與人力管理，所以禁止私下調假。消防隊員拉起水線，冒險在火場外滅火降溫，消防隊員守護人民生命財產安全，緊急狀況沒有假期，24小時都要有足夠的人力，台中市消防局對內部發出公文，提到目前是勤二休二的制度，「考量同仁健康及執勤人力情況」，「勤務調整時應已個人請假為主」，消防大隊長在公務群組說，「有同仁因為調假導致一週上班6天」，「為維護同仁健康權益」「禁止調假」，10月31日下令，隔天11月1日就要重新排假，讓消防員與家屬措手不及。消防員家屬說：還有消防員家屬貼文強調，「先生原本安排好明天一年一度陪父母旅遊的行程被迫取消，損失三萬元原本安排好參加大哥婚禮直接無法出席」，也有人說，「沒有調查沒有討論沒有聽聽基層的聲音」，「一紙命令就改變了上百個家庭的生活」，「身為消眷的我也只能無奈的配合」。消防員家屬：「只能休2天來回高雄路程消耗)，消防局長解釋，過去有許多隊員私底下調假，已經影響整體人力的管理，如果有事就按照規定直接排定休假，由主管來評估審核。台中市消防局長孫福佑說：「就我跟你換一下，反正以沒人看到，大家都忽略這件事，可是這個是會真正影響到整個勤務正常運作，很不好的一個習慣。」消防局強調，尊重同仁休假的權益，但不能為了一時方便，忽略請假的規定，影響勤務的紀律。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
台中消防禁調假引眾怒！「一日公告隔天生效」 出遊計畫全毀
台中市消防局突然宣布，11月1日起禁止消防員私下調換假期，引發消防員及家屬強烈不滿！消防局解釋，此舉是為避免隊員因私下調假導致執勤時數過長，影響救災品質與健康。據了解，政策可能源於一則消防員自拍照引發民眾投訴。消防員家屬表示，調假對於緊急事務而言是必要彈性，新制太突然導致許多人出遊計畫泡湯，紛紛在網路上表達不滿。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
台中孕婦疑氣喘發作昏迷 送醫搶救不治
（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市1名懷孕約2個月孕婦今天疑氣喘發作昏迷，消防局獲報協助送醫，但經急救後仍宣告不治。警方表示，正釐清相關過程。中央社 ・ 1 天前
讀護理錯了嗎？女大生被親戚酸這1句 過來人安慰：至少有意義
不論大學讀什麼科系，都是依照自己的興趣和未來出路考量所選擇，因此都有其用處。有一名就讀護理系的女網友就抱怨，日前被親戚酸讀護理沒用、沒錢、沒地位，讓她聽了相當無言，留言幾乎一面倒力挺她。聯合新聞網 ・ 1 天前
家屬喊「救到底」ICU醫曝內心話：醫療不該是滿足要求
「醫生，請你們再救救看！」許多家屬在面對親人病危時，常懇求醫師能插管就插管、能電擊就電擊，希望能盡可能搶救，不過ICU醫師陳志金指出，每每聽到這樣的要求，內心總會覺得複雜，因家屬總認為做到底才算全力搶救，但往往都是在做一些家屬要求、但對病情沒有幫助的治療，反而為病患帶來更多的痛苦與負擔，「醫療是助人，而不是滿足要求」。中時新聞網 ・ 17 小時前
蔡思韵婚後首現身羞曝劉俊謙「私密疊字稱呼」 秀婚戒曝輕井澤完婚「隔天就分飛」
《泥娃娃》上映至今全台票房已突破8200萬，男、女主角楊祐寧、蔡思韵今（1日）舉辦造勢活動，這也是蔡思韵與劉俊謙婚後第一次公開亮相，她戴著婚戒現身，羞曝婚後還不適應改變稱謂叫劉俊謙「老公」，也承認私下會用疊字稱呼劉俊謙，「就是很私密的稱呼。」鏡報 ・ 18 小時前
火警現場驚見垃圾堆到天花板！ 菸盒、衛生紙堆滿廁所
台中市西屯區一間套房於昨（30）日晚間發生火警，雖然火勢在消防人員抵達前已自行撲滅，但屋內環境的骯髒程度令人咋舌。根據現場目擊，房間堆滿一袋袋垃圾，廁所內更是充斥著大量菸盒、菸蒂及用過的衛生紙，地板污穢不堪，消防人員直搖頭。中天新聞網 ・ 1 天前
美中談判落幕 道瓊上漲40點 那指上漲143點
(台北訊)由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮麗，激勵買盤進場，美股今天反彈收紅。道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。標準普爾500指數上漲17.8...自立晚報 ・ 18 小時前
屏東鐵道文化觀光祭 掀熱潮
屏東縣政府攜手灣鐵舉辦的鐵道文化觀光祭，昨（一）日於林邊火車站登場，噹噹一族彩繪列車同步啟程，紙風車劇團則壓軸演出，為活動掀起熱潮。縣長周春米主持開幕表示，屏東鐵道文化觀光祭從潮州、南州，今年移師到林邊，並主打親子主題，從一日起至十二月十三日，為期一個半月的活動結合藍皮列車、鐵道走讀、講座及藝術巡演等豐富內容，串聯沿線鄉鎮風光與人文特色，邀請大家循著鐵道體驗屏東的文化與故事。一連兩天的開幕活動還有五十多家在地品牌、美食與文創攤位的「鐵道派對市集」，限量販售「噹噹一族創意親子鐵道便當」，更吸引民眾爭相排隊品嚐。昨日同步啟程的「噹噹一族彩繪列車」，讓搭乘旅客感受列車的可愛氛圍，除開幕兩天每日五班次往返屏東與林邊站外，將持續行駛至明年二月，馳騁各地展現屏東鐵道文化風采。此外，南 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
一屍兩命！台中孕婦氣喘發作求救被反鎖 命危送醫不治
今（31）日上午10時38分許，台中一名30多歲的孕婦，突然在家中氣喘發作，據《ETtoday新聞雲》報導，這名懷孕兩個月的孕婦一度外出求救，卻被反鎖在屋外，救護人員獲報到現場，發現女子已透過房東開門，躺臥床上，但已經沒有呼吸心跳，救護人員立即在現場急救，緊急送往中國附醫搶救。中天新聞網 ・ 1 天前
慎入！台中恐怖3號房成垃圾山 震驚畫面曝光
慎入！台中恐怖3號房成垃圾山 震驚畫面曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
8月大男嬰嘴唇發紺失去呼吸心跳 台中爸抱兒送醫搶救仍不治
台中市消防局文昌分隊指出，事發於中午12時40分左右，一名男子情緒激動衝入分隊，懷裡抱著一名8個月大的男嬰並大喊「救命！」，他表示兒子毫無反應。救護人員立即檢查，發現男嬰疑似癲癇發作，臉色發紫、嘴唇發紺，判定已無呼吸與心跳，立即實施心肺復甦術（CPR），並火速送...CTWANT ・ 1 天前
2PM玉澤演宣布喜訊！與交往多年女友約定「共度餘生」 明年春天完婚
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導南韓二代男團2PM成員玉澤演今（1）日在個人社群平台宣布結婚喜訊，向粉絲報告「遇到共度一生的人」，將與交往多年的圈...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
睡覺醒來...弟弟不見了 「8樓墜3樓」躺鄰居鐵皮屋頂
台中市西屯區今（1）日發生一起墜樓意外。一處社區大樓住戶半夜起床上廁所，發現弟弟不見了，經搜尋，人竟然從住家8樓掉在鄰居3樓的屋頂，台中市消防局獲報到場救護，骨盆疑似骨折，所幸人意識清楚。警六分局員警稱男子並無輕生紀錄，先就醫搶救，警方等其病況穩定再釐清原因。太報 ・ 22 小時前
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
新北女遭噴辣椒水搶20萬金鍊 竟因分手少女慘被修理｜#鏡新聞
新北市永和區，上個月發生一起搶奪案！一名女子在路邊被噴辣椒水、毆打，身上配戴的金項鍊也被對方搶走，警方獲報後原本以為是隨機犯案，但追查後才發現，是被害人的前女友尋仇報復，經過專案小組追查，前天將所有嫌犯逮捕到案。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 1 天前
街頭攻擊！女遭噴辣椒水.毆打拖行 20萬金鍊被搶
新竹市 / 綜合報導 新北市永和區上個月14日，一名范姓女子遭人當街噴辣椒水、揮拳攻擊，並搶走脖子上價值20萬的金項鍊。警方追查，發現這案件並非隨機搶劫，而是感情糾紛！當事人接獲友人哭訴，便指使另兩名犯嫌，教訓范姓女子。動手的劉嫌犯案後，不只將金鍊變賣換現，還多度變裝、製造斷點躲避追緝，連同共犯張嫌訊後收押，教唆的江嫌則以6萬交保。黑衣女子正在路口等紅綠燈，這時一名男子，從她背後悄然靠近，冷不防對她噴灑辣椒水，還將她撂倒在地拖行，女子激烈反抗，但還是不敵一個大男人的力氣，頭部多處挫傷，脖子上價值20萬的黃金墜鍊，也被搶走。事發在上個月14日，新北市永和區福和路，附近就是學區，光天化日之下發生攻擊事件，也嚇壞附近民眾，附近目擊業者說：「(一開始)只是覺得那個父親打人實在是太兇了，那時候才喊了第一句救命，然後我才知道，喔是一個女孩子，那時候她倒在地上，他又再補了她2至3拳之後，就往那個地方，插著口袋就往那個地方跑了。」新北市永和分局執勤員警說：「警察，不要動。」檢警迅速掌握情資，逮捕動手男子，原以為是一起隨機搶奪案，深入追查發現，被打的范姓女子跟人有感情糾紛，對方向江姓男子哭訴，在江嫌的教唆下，張嫌提供做案道具，劉嫌則負責動手，他先在路邊攻擊，當時是灰帽灰衣，隨後搭小黃到捷運站換乘，人到松山時，已經變裝成白帽黑衣，企圖製造斷點躲避查緝。新北市警局永和分局偵查隊長李翊凡說：「迅速逮捕行凶嫌犯，並擴大追查幕後教唆共犯，並擴大追查幕後教唆共犯。」動手的劉嫌表示金鍊已經變現，和共犯張嫌訊後遭收押禁見，教唆的江嫌則以6萬交保，根據了解這3人供稱，純粹情義相挺幫忙出氣，但用錯方式反讓自己觸法送辦。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
「全台最大黃牛」夫妻又被抓 高價轉賣GD演唱會門票夫遭羈押禁見
曾因轉賣周杰倫演唱會門票被起訴的「全台最大黃牛」夫妻檔劉旻岳、張依萍，竟又重操舊業！兩人利用韓星權志龍（G-DRAGON）7月來台開唱，再度以程式搶票、高價轉售牟利。台北地檢署日指揮刑事局兵分三路搜索，拘提劉、張及助理林韋德到案，昨移送北檢複訊，張依萍15萬元交保、林韋德5萬元交保，劉旻岳則被聲押禁見，北院今（1日）已裁准。鏡報 ・ 23 小時前