特搜隊遭冒名勸募行詐！消防署澄清：無「大隊長」職位

消防署特種搜救隊近日接獲通報，發現有不明人士冒充「內政部消防署特種搜救大隊大隊長」，可能利用該隊名義進行非法募款或其他詐騙行為。對此，消防署特搜隊嚴正澄清了！

有人冒用 消防署特種搜救隊 「大隊長」名義進行詐騙！（圖／消防署提供）

近日消防署特搜隊遭不明人士冒名「大隊長」一職進行詐騙，消防署特搜隊表示該隊並無設置「大隊長」一職，且從未授權任何個人或團體以其名義進行募款或金錢相關活動，所有業務及對外活動均依正式公文程序進行，不會以個人名義進行募款。

有人冒用 消防署特種搜救隊 「大隊長」名義進行詐騙！（圖／消防署提供）

消防署呼籲民眾提高警覺，若接獲可疑電話、訊息或網路邀請，應主動查證。特搜隊也強調，將保留採取法律行動的權利，以維護單位的清譽，並保留採取法律行動之權利。感謝各界長期以來對特種搜救隊的支持與信任，我們會繼續全力守護每一次的救援任務。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

詐騙犯用鞭刑重懲？7成民眾贊成「抽下去」 86%認現行罰則太輕

豐原五口命案！王母留言「無止盡的壓榨」 蛇蠍女逼死手段曝光

影/溫馨提醒！台東警所長、村長「排灣族語」廣播宣導防詐