特效？ 藝術團表演火舞「火燒頭髮」 觀眾驚呆

舞者拿在手上的火把燒到自己的頭髮。（圖／翻攝自阿猴媽祖（屏東慈鳳宮）臉書）





民俗藝術團登台表演火舞，沒想到，舞者拿在手上的火把燒到自己的頭髮，旁邊的夥伴看到，趕緊上前掀起舞者背心，把火給拍滅，廟方說當時火把上的燃劑滴下來，才會燒到舞者頭髮，台上夥伴有及時拍滅，沒有燙傷頭皮。

廟會舉辦活動，民俗技藝團表演火舞，發生小插曲。廟方人員：「目光再次移到舞台上來。」

舞者上台手上拿著長長火把，火焰燒得猛烈，舞者蹲著，瞬間火焰延燒到頭髮，他頭頂冒出火光，舞者站起身，他夥伴上前拍打他頭髮。

台下民眾：「啊......。」

這一幕，台下觀眾也發出尖叫聲，無法把火給拍掉，表演者走到舞者後方，把他衣服往上掀，蓋住頭髮，這下才把火給滅了。

這是屏東慈鳳宮舉辦媽祖祈福行腳活動，火舞表演上演火燒頭髮橋段，影片也在網路上引起熱議，網友問，這是特效嗎，有到現場看表演的人回應是真的，不是特效。

慈鳳宮揹媽祖上大武執行長陳振甫：「舞者一個女生，突然她竄出一團火球，然後有一些燃劑掉在她的頭上，還好旁邊的舞者，瞬間把它撲滅掉，因為這樣一個舉動一個行動，讓全場觀眾帶來一點虛驚。」

原來是火把上的燃劑滴下來，女舞者火燒頭髮，還好及時撲滅。

慈鳳宮揹媽祖上大武執行長陳振甫：「有些觀眾會想說，她頭髮有沒有燒起來，有沒有臉部有沒有燒傷，其實只是一個小虛驚，都是無礙的。」

夥伴反應迅速，及時把舞者頭頂上的火拍滅，但頭髮可能燒掉一部分，幸好頭皮沒有燙傷，精彩的火舞表演爆出意外插曲，火燒頭毛，讓觀眾驚呼連連。

