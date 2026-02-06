特教助理員逾1.4萬人 分擔教師工作推融合教育

（中央社記者陳至中台北6日電）中小學推動融合教育，讓特教生在普通班級學習，使教師壓力倍增，教育部近年補助學校聘用「特教助理人員」，114學年度已達1.4萬名，經費約新台幣10億元。

民國112年修正「特殊教育法」後，學校加強推動融合教育（指讓特殊需求學生在普通班級學習，而非隔離在特教班），這樣的作法能讓症狀較輕的特教生，有更多適應社會的機會，也有助營造校園平等與接納的文化。

然而這項政策也使普通班級教師的壓力倍增，需花更多心力照顧特教生。教育部補助學校聘用特教助理人員，減輕教師的工作負擔。

廣告 廣告

教育部今天發布新聞稿指出，114學年度全國已有超過1萬4000名特教助理人員，協助現場教師在學校及幼兒園內提供身心障礙學生支持服務，每年補助各直轄市、縣市地方政府經費達10億元。

教育部指出，助理人員的職責是主動掌握學生的學習、生活適應狀況，接受教師和專業人員的指導，遇到困難時共同討論因應策略。如今助理人員已是特教現場不可或缺的力量，為學生提供強而有力的支持。

教育部提醒各校，應讓助理人員有合於法規的休息時間，並建立與教師、學校行政人員的對話機制，建構友善職場環境。（編輯：張雅淨）1150206