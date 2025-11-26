特教孩子圓夢日 雄大會公益電影溫暖高雄

▲「雄大會送暖．特教生圓夢」，公益電影日溫暖延續，百位成功特教師生家庭齊聚喜樂時代影城。

「雄大會送暖 特教生圓夢」，公益電影日溫暖延續，百位成功特教師生家庭齊聚喜樂時代影城。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】台灣省高雄市大學校友會聯合會（雄大會）今（26）日上午於喜樂時代影城舉辦年度「公益電影日」，邀請高雄市立成功特殊教育學校百位師生與家長一同欣賞迪士尼最新動畫片《動物方程式2》。這項活動已連續舉辦三年，逐漸成為雄大會的重要公益品牌，更成為許多特教家庭每年期待的城市祝福。

成功特教學校校長楊怡雯表示，去年孩子們第一次走進電影院，留下深刻感動，今年得知受邀後紛紛期待再次體驗不一樣的學習旅程。她指出，特教孩子較難外出參與文化活動，而雄大會貼心安排家長共同入場，不僅讓孩子安心，也讓家庭得以共享難得的親子時光。「孩子真正感受到，自己是被城市看見、被社會接住的。」她感動地說。

▲雄大會理事長徐麗月致詞

雄大會理事長徐麗月強調，公益電影日不只是觀影，而是長期弱勢關懷的一部分。她表示：「孩子都有自己的節奏，而我們能做的，就是用陪伴帶他們看見更大的世界。」今年雄大會也推動多項公益，包括贊助偏鄉夏令營、捐助基層棒球隊、與學界合作永續講座等，持續以行動落實企業家的社會責任。她期盼更多企業與社團加入，讓「友善與包容」成為高雄的共同語言。

活動中，許多家長分享，孩子平時對聲光較為敏感，但在今日的友善環境中卻能安心觀影、開懷大笑。「這不只是一場電影，而是一份被接住的感覺。」家長說道。

▲宋天洲醫師致詞

值得一提的是，本次活動也吸引義大大昌醫院外科部副院長宋天洲醫師低調參與、協助。長期投入兒少公益的宋醫師表示，看到雄大會多年如一日陪伴特教孩子，深受感動，更承諾未來將持續與雄大會同行。他說：「真正的醫療，不只在手術房，而是在孩子每一個需要被陪伴的日子裡。」

雄大會表示，未來將持續推動公益電影日，讓善意在城市中持續流動，使特教孩子與家庭感受到溫暖而穩定的支持。