特教學校教保員毆打學童致傷 台北市府：從嚴調查、決不護短

民進黨台北議員林延鳳今（5）日踢爆，台北市一所特教幼兒園發生教保員在校車上不當管教特教生事件，有一位具多重障礙的學童，遭校方隨車人員毆打至大腿瘀青，但家長反映後，校方竟僅對施暴者口頭告誡，並未將之與受害學童隔離，更未依規定通報，完全不符兒少法規定，也未見台北市府積極處理。對此，台北市長蔣萬安與台北市教育局都做出回應。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

林延鳳在今日市議會質詢時表示，這件事發生在今年10月16日，該名特教學童的家長替小孩更衣時，發現小孩的大腿上有明顯的掌印。由於該學童除了視障外還有多重障礙，無法言語，因此學童的父母立可與家長會聯繫，沒想到校方僅在隔日登入校安通報後就沒有積極作為，未主動告知與聯繫家屬，更離譜的是還讓加害人繼續隨車超過一個禮拜，導致害孩童情緒大受影響心生畏懼。

台北市議員林延鳳。（圖／資料照）

林延鳳指出，學童家長直到事發10天後，才在10月27日與家長會長一起看到監視器畫面，發現自己的孩子在最後一站下車前，在車上與隨車教保員獨處期間，遭身形壯碩的教保員用力打大腿，因此造成瘀傷，家長要求校長必須保留監視器畫面，以利後續調查與懲處相關人員，但校方人員卻當場表示「無人能擔保影片不會遺失或損毀」，這讓家長決定報警，由警方到校製作筆錄並保存監視器畫面複本。

蔣萬安當下回應，教育局有回報，並在第一時間啟動調查，如果校方有任何延誤通報，市府都會依法追究校方責任，目前已經要求校方說明，並依規定處理，正在積極調查校方責任，依規定懲處，外部調查委員也開始調查。

對此，台北市教育局做出兩點回應：

一、針對啟明學校人員疑似不當管教一事，教育局高度重視，第一時間立即介入，明確要求學校召開校事會議啟動調查，並指派督學進入校查察學校行政處理程序，另檢討隨車人員管理SOP，全面強化特教學生安全防護。教育局強調，一定從速從嚴調查，只要查有疏失，必定依法究責、絕不護短。

二、教育局面對幼兒不當對待案件堅守零容忍原則，與家長站在一起，會持續督導學校，全力守護幼生權益。

