特教學生校園性別事件與多元性別議題增能 國教署辦研習

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大合照 (國教署提供)

國立興大附農鄭淑君主任分享(國教署提供)

為了提升特殊教育人員對校園性別平等教育、多元性別議題及校園性別事件辨識與處理的專業知能，教育部國教署近期辦理相關增能研習課程，邀集全國特殊教育教師及行政人員共同參與，透過專家學者專題講授、案例研討及實務經驗分享，強化教育人員對性別平等教育理念及校園支持系統的理解，持續落實尊重差異、保障學生權益及建構友善校園環境。

國教署指出，近年校園性別事件樣態日益多元，特殊教育學生可能因身心特質、溝通表達能力及社會互動經驗差異，面臨較高風險或更複雜的處境，因此教育現場除須熟悉相關法令規範及處理程序外，更應提升事件辨識敏感度與同理能力，及早發現需求並提供適切支持。

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本次課程特別邀請專家分享障礙與性別議題的交織處境，說明部分學生可能同時因障礙身分及性別認同差異，面臨多重或交織性困境，提醒教育現場應避免無意識偏見及微歧視情形發生，並重視學生多元需求與個別差異。課程中鼓勵教育人員引導學生學習尊重身體界線、勇於維護並表達自身意願，以及建立健康正向的人際互動模式，逐步提升學生自我保護及人際互動能力。

國教署表示，教育工作不僅在於事件發生後的處理，更重要的是透過教育建立尊重、理解與包容的校園文化。未來將持續透過專業培訓及資源挹注，深化特殊教育及性別平等教育推動成效，攜手打造安全、平等、多元且友善的校園環境，讓每位學生都能安心學習、適性發展。