特教師教學、評鑑兩頭燒 全教總籲專職為主、兼職為輔

全教總針對專職評鑑員額進行調查，發現特教師教學、評鑑兩頭燒，呼籲教育部及縣市政府積極依法增至專職鑑定評估人員。（林縉明攝）

教育部近兩年共補助增置100個專職鑑評員額，全教總針對專職評鑑員額進行調查，發現除台北市、桃園市、屏東縣有依法自行設置外，9縣市只依據國教署補助的員額增置，10縣市甚至未依補助員額足額增置，其中，台東縣更是專職鑑評人員數掛零。全教總呼籲教育部及各地方政府，積極依法增置專職鑑定評估人員，並盡速落實鑑評人員待遇保障。

為改善國內特教教師長期處於教學與鑑定評估兩頭燒的困境，並保障特教學生受教權益，「特殊教育法」於112年修法增置專職鑑評員額與提供合理的鑑評待遇。全教總近日就增置專職鑑評人員及鑑評待遇進行問卷調查，為進一步了解教學現場感受，增加「特教教師對專職鑑定評估人員制度推動有感度調查」。

全教總理事長侯俊良指出，依法各地方教育主管機關可自行增置專職鑑評人員，但目前除台北市、桃園市、屏東縣有依法自行增置外，9個縣市都只依據國教署補助的員額增置，10縣市甚至未依補助員額足額增置，其中，台東縣更是專職鑑評人員數掛零；而金門縣則是專職鑑評未實際執行鑑定評估工作。各縣市鑑評人員案量的部分也有很大落差，從一學年10案以下到超過51案以上的都有。

侯俊良說，依據調查結果顯示，知道縣市有設置專職鑑評人員者僅58.6％，申請過專職鑑評支援的僅有10.9％，而對於鑑評工作量降低無感的則高達86.9％，顯示在目前專職鑑評人力偏低的狀況下，現場特教教師仍難獲得所需的支持，多數特教教師依舊陷於教學鑑評兩頭燒的困境中，也影響到特殊生的受教權益。

在鑑評待遇方面，相較於去年，各項依法應給予待遇，落實狀況皆有所提升，除「兼任鑑評人員依法給予施測費」為100％達成外，其他各項都仍未全部依法落實。其中「兼任鑑評人員鑑定評估工作安排於平日下班後時段、夜間或假日進行者，是否依法給予補休及課務排代」的落實狀況最差，僅有59.1％。在法規公告已超過1年後未能完全落實，顯示鑑定評估人員，仍處於缺乏合理待遇的不友善職場環境當中。

全教總呼籲教育部及各縣市政府，積極依法增置專職鑑定評估人員，盡速落實鑑評人員待遇保障，讓國內特殊教育鑑定評估工作持續朝向專職為主、兼職為輔的方向邁進，真正落實特教專業分工，建構友善特教職場環境，讓特教學生獲得專業的鑑定評估，與完整的學習環境。

