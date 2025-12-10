特教師教學、鑑評兩頭燒 全教總籲縣市加速改善

（中央社記者陳至中台北10日電）特教老師長期處於教學、鑑定評估兩頭燒的困境，特教法112年修法後增加專職鑑評員額，但全教總調查發現，縣市落實狀況仍有不小落差，呼籲中央、地方正視問題並加速改善。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，理事長侯俊良指出，教育部在民國113年到114年兩年間共補助增置100個專職鑑評員額，但對整體評估案量而言仍是杯水車薪。

依法各縣市可以自行增置專職鑑評人員，但全教總調查發現，目前僅3縣市有自行增置，9縣市只依照中央補助的員額增置，10縣市甚至連中央補助的員額都沒有找足。

廣告 廣告

侯俊良表示，中央和地方都應該好好地討論、檢討，到底增置人員的困難點在哪裡，努力把問題解決，而不是讓問題持續在現場，讓特教師困擾，也影響學生的學習權益。

另外，全教總調查發現，86.9%特教師不覺得工作量有降低；其中兼任鑑評人員在平日下班後時段、夜間、假日進行鑑定工作時，僅59.1%有落實補休、課務排代，也是值得改善的地方。

全教總這項調查的問卷樣本共1093份，調查時間為11月6日到28日。（編輯：張雅淨）1141210