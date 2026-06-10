特教環境升級打造友善校園 市議員楊朝偉爭取500萬改善教室

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【記者范文濱／桃園報導】

特殊教育品質攸關教育平權與學生學習權益，桃園市八德區茄苳國小集中式特教班教室歷經整修後正式亮相，不僅改善硬體設施，也導入符合特教需求的多元學習空間，提供學生更安全、舒適且具功能性的學習環境。市議員楊朝偉9日與教育局及學校代表共同視察成果，見證歷時兩年多推動的改善計畫順利完成。

市議員楊朝偉表示，特殊教育環境需要長期投入與持續改善，從2023年底邀集教育局團隊前往茄苳國小會勘開始，到議會質詢及經費爭取，歷經兩年多努力，終於促成教育局核定500萬元經費進行整修工程，讓特教學生擁有更符合需求的學習空間。

廣告 廣告

楊朝偉指出，當時邀請教育局副局長賴銀奎及教育設施科、特殊教育科人員實地了解需求，後續在教育局支持下完成規劃設計，並於工程核定後展開改善作業。整體設計以「特教學生為中心」為核心理念，希望打造更具包容性與支持性的學習環境。

此次整修最大的特色在於打破傳統教室配置，將原有兩間教室重新整合規劃，設置大團體學習區、小組學習區、個別學習空間及情緒調節角落，提供學生依不同學習需求進行課程活動，也有助教師進行分層教學與個別化指導。

在安全與無障礙設施方面，工程同步改善校門至教室的無障礙動線，增設安全欄杆及練站扶手，更新無障礙廁所與淋浴設備，並於接送區設置遮雨棚，提升家長及特教交通車接送便利性，打造更完善的照護環境。

楊朝偉也特別提到，教室內首度增設生活化教學廚房設備，未來可結合功能性課程，透過簡易備餐、烹飪及餐後整理等實作活動，培養學生生活自理能力與獨立生活技能，讓特教教育更貼近未來生活需求。

教育局副局長賴銀奎表示，特殊教育是教育平權的重要一環，感謝楊朝偉長期關心特教環境改善，教育局未來將持續盤點各校需求，透過經費挹注及專業規劃，打造更多符合學生需求的友善校園空間。

楊朝偉強調，特教孩子最需要的是公平的學習機會，一個完善的學習環境不僅影響學生學習成效，也關係教師教學品質及家長安心程度。未來將持續爭取教育資源，讓每位孩子都能在友善、安全的校園環境中獲得最完善的照顧與支持。

更多警政時報報導

【獨家】警專寢室抽菸、黑箱成績爭議連環爆！「無差別加分」後再搞雙標 800準波麗士畢業分發恐崩盤

【獨家內幕】台大前副教授李偉裕未上市股票爭議延燒30年 投資人控「黃仁勳想要投資我們」話術吸金數億元！