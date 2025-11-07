特教生才藝賽 舞出自信
記者林雪娟∕台南報導
讓特教學生勇敢發光，在舞台上展現自我光彩！教育局舉辦特教生才藝比賽，學生勇於展現才華、發揮自信，展現學習成果與多元能力，「藝」起逐夢，讓更多人看見特教生的努力與光芒。
教育局表示，台南積極推動融合教育，致力營造適性共融、友善的校園環境，讓特教生能公平參與學習，也讓普通班學生學會正向接納、理解與尊重身心障礙同學，消弭偏見與歧視，透過舉辦才藝比賽，讓特教生在藝術表演中找到自我定位、肯定自身價值。
今年共有四十二校、共二二五人參賽，特教生在舞台上短短三至五分鐘演出，台下也是花許多時間練習，透過許多人奉獻與支持，讓他們在台上展現自信與光彩。新化國中連續兩年參賽，隨鐵扇旋舞，展現自我。東光國小化身為台南獵魔T-pop團，以音樂與舞蹈驅散黑暗，拋開煩惱釋放快樂，特教班和資源班共同參賽的新市國小團隊，融合籃球的彈跳與舞蹈律動，以快板節奏為核心，用跳躍與擊拍動作交織運動與藝術。另外有自閉症孩子，在鋼琴天地找到自我，也有展現舞蹈、美術等天分。
教育局表示，今年比賽內容包羅萬象，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇及體育，不論成績，這群特殊生在台上歡笑展顏、恣意舞動。
