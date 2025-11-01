特教生注意力分散 數位教學挑戰高

台南大學特教系副教授蔡淑妃指出，疫情時代催化AI教材普及化，也打破傳統教學模式，但依照目前AI教材來看，終究無法做到像人類教學一樣細緻。（紀爰攝）

新冠疫情後全球興起AI教育浪潮，但對於特教老師而言挑戰更大，因為特教生上課時狀況多，現在AI教材介入，學生們更容易分心，因此如何以數位教材精準教學成為重要課題；台南大學特教系副教授蔡淑妃分析，AI僅能作為教學工具，背後還是得透過老師下指令輸出教材，相對來說，老師得精進專業度，否則恐因不熟悉運用AI而逐漸被淘汰。

高雄三民區博愛國小特教老師黃薇蓉指出，她教書逾30年，見證從過去粉筆黑板講課，到現在使用電子螢幕、線上方式教書，這一路走來，她不斷精進自己，就怕跟不上時代腳步，她還笑說，絕對不能被AI取代，但要學習運用AI工具，把它當成自己的虛擬助教。

黃薇蓉曾教過1名自閉症學生，這名學生平日上課會打瞌睡，深入了解發現，他每天晚上在家愛熬夜打電動，所以白天上課沒精神，對課業也興趣缺缺，「這位學生可說是數位原住民，因此AI反而是能夠親近他的素材」，黃薇蓉利用AI教材設計題目讓學生對戰，再用限時解題方式去規範，讓學生靜下心學習，久而久之上課不再愛睏。

蔡淑妃分析，疫情時代催化AI教材普及化，也打破傳統教學模式，但依照目前AI教材來看，終究無法做到像人類教學一樣細緻，她認為，老師的價值在於教學與概念釐清，而不是只有單向傳遞知識，「如果只是傳遞知識，那學生就請Google小姐照本宣科就好」，所以關鍵在於老師們要與時俱進，學習對AI精準下指令。

至於現在教育界鼓勵數位教學，又要如何避免老師為了比賽去設計教案？蔡淑妃則說，老師必須永遠把學生放心中，透過觀察、覺察，找出每個人相對應的學習風格，因為客製化教學是趨勢，未來若老師無法靈活轉換教學形式，可能還是會面臨時代淘汰。

