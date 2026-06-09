特教生王紹丞畫筆彩繪生命樂章

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高雄市福東國小特教生王紹丞（左二）畢業前夕舉辦個展。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄市苓雅區福東國小集中式特教班畢業生王紹丞離校前舉辦個人畫展，以繽紛色彩和充滿童趣的作品，分享六年來的學習歷程與生命故事，感動許多師生。

這場名為《畫筆下的生命樂章》的個人畫展，不僅是一場藝術成果展，更是一名特教學生用堅持與努力譜寫的成長篇章。王紹丞剛升上二年級時，畫紙上仍以簡單線條為主，難以完整呈現人物與物體輪廓；導師陳采緹老師發現他具備良好的仿畫能力，決定以繪畫作為學習媒介，帶領他一步步探索世界。

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王紹丞每天總是專注地在八格作業簿上反覆練習，從線條到圖形，從模仿到創作。隨著能力逐漸提升，他主動利用日曆紙、白板與回收紙張進行繪畫，把生活中看見的人事物化為筆下作品。那些看似簡單的線條，不只是畫作，更是他理解世界、表達自我的珍貴語言。

看見孩子的熱情與潛力，母親方淑婷全力支持王紹丞接受專業繪畫課程，近兩年來固定每週上課一次。在老師指導下，逐漸突破臨摹階段，開始發展屬於自己的創作風格，透過豐富色彩與獨特構圖，自信展現內心世界。