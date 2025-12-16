特教生與普通生手牽手完成大型作品

學生們合力完成大型作品。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府教育局與國立台灣美術館共同舉辦「肯定與接納的藝術行動」，在國立台灣美術館展開活動，台中市國小的特教生與普通生在藝術環境中交流互動、共同學習。

活動分別九月、十月及十一舉行，后里區月眉國小、神岡區圳堵國小、霧峰區吉峰國小及外埔區馬鳴國小等四校參加，每梯次約有二十名特教生與普通生同儕參與，投入別具意義的藝術旅程。

教育局表示，「肯定與接納的藝術行動」在台中深耕多年，透過專業藝術教育與特殊教育的結合，學生在美術館環境中獲得多元的藝術創作體驗，活動為特教生與普通生創造共學契機，孩子在互動中理解與接納個體間的差異，合作中看見彼此的優點，落實融合教育理念。

廣告 廣告

活動由具備專業藝術知能與豐富教學能力的巫雲鳳老師，依當期館內展出的作品設計導覽與教學活動，輕鬆易懂的方式帶領學生探索展覽，從作品的形式、風格到材質表現，引導他們觀察細節並理解藝術家所欲傳達的情感與故事。

許多孩子首次踏入大型美術館，在寬敞的展廳中欣賞作品時，既驚喜又新奇，眼前的色彩與構圖充滿好奇，作品導覽課程結束後，學生們開始進行個別創作練習。

巫老師鼓勵大家挑選喜歡的作品，運用鉛筆進行臨摹創作，學生們在動筆的過程中體會創作的妙趣，屬於自己的方式表達感受。

過程中特教生與普通生互相協助、分享經驗，雙方在互動中逐漸建立起信任與默契。

活動的尾聲是全員共同參與大型作品創作，學生們需在指定主題下分工協作，運用水彩、蠟筆或黏土等多元媒材，一步步將構想具體化。